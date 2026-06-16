Las redes sociales y los videos en línea superan a los medios tradicionales para informar

Es el gran cambio en la información: el público, a escala mundial, se informa ahora más a través de Facebook, YouTube o TikTok que con los medios de comunicación tradicionales, cuyo modelo económico corre peligro, según un estudio publicado este martes.

El año 2026 "marca una etapa importante: por primera vez, las redes sociales y las plataformas de video superan a las demás fuentes de información y se convierten en el principal medio para informarse a nivel mundial", señala Jim Egan, principal autor del informe del Instituto Reuters para el estudio del periodismo.

Publicado cada año por este instituto vinculado a la Universidad británica de Oxford, este estudio sobre la información digital se considera una referencia para analizar las transformaciones de los medios de comunicación. Se basa en encuestas en línea realizadas a comienzos de año por la empresa YouGov a casi 100.000 personas en 48 países.

Según afirmaron los sondeados, en la semana previa a la encuesta, un 54% de ellos había recurrido a las redes sociales y a plataformas de video para informarse. Una proporción que alcanza el 56% si se incluyen a los agentes conversacionales de inteligencia artificial como ChatGPT.

En cambio, estas cifras bajan al 52% para la televisión, al 51% para los sitios web y aplicaciones de diarios, y al 21% para la radio.

- "Evolución progresiva" -

Esta tendencia no es nueva, ya que en algunos países analizados individualmente, las redes y las plataformas ya ocupaban el primer lugar en años anteriores.

Pero es la primera vez que este modo de consumir información es mayoritario en el promedio del conjunto de mercados estudiados, teniendo en cuenta que los países donde los sitios web y las aplicaciones de prensa tradicional siguen en cabeza están casi todos en Europa.

"Hay que verlo como una evolución progresiva más que como un cambio brusco", explica Egan.

A escala mundial, las redes sociales y las plataformas de video son la principal fuente de información para 3 de cada 10 encuestados, y para más de 1 de cada 2 en el grupo de 18 a 24 años.

El uso difiere según la red. Una mayoría de encuestados entra en X y YouTube expresamente para informarse. Pero en Facebook, Instagram y TikTok, el acceso a la información se produce más bien de forma fortuita, cuando los usuarios están conectados por otros motivos.

Las únicas franjas de edad para las que la televisión sigue ocupando el primer lugar son las de 45 a 54 años y la de mayores de 55.

Y en el caso de los sitios web y las aplicaciones de los medios tradicionales, el veredicto es aún más duro: ningún grupo de edad los cita como su principal vía de información.

Todo ello "tiene consecuencias evidentes sobre la capacidad" de los medios "para llegar al público y generar ingresos", advierte Egan, exdirectivo de la BBC.

Sólo un 17% de los encuestados afirma pagar por la información en línea, y una gran parte del mercado publicitario es captado por los gigantes de internet en detrimento de los medios tradicionales.

- Pérdida de confianza en los medios -

Este informe de 180 páginas aborda también cuestiones de fondo que ya se han asentado desde hace varios años: el auge de los formatos de video, la influencia creciente de los creadores de contenido dedicados a la información y la pérdida de confianza en los medios.

Este indicador alcanza su mínimo histórico, con solo un 37% de los encuestados que confían "en la mayoría de las informaciones la mayor parte del tiempo".

Por otro lado, los agentes de IA se utilizan cada vez más para informarse, tema central del análisis del año pasado.

Un 10% de los encuestados los utiliza cada semana con este objetivo, frente al 7% que lo hacía en 2025.

"La manera de responder al rápido desarrollo de la IA generativa es el mayor desafío al que se enfrentan los directivos de los medios de comunicación y los responsables políticos", según Egan.