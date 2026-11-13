Líderes mundiales se citan en Asia para debatir sobre comercio, IA y seguridad

Líderes de las potencias mundiales se darán cita desde este fin de semana en Asia para una serie de encuentros de alto nivel que abordarán temas coyunturales como la inteligencia artificial, el comercio y, posiblemente, el desarme nuclear.

Estos son algunos de los temas clave:

- Dos cumbres -

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 países, inicia el domingo en la capital de Filipinas su última cumbre de dirigentes del año, a la que asistirán como invitados el indio Narendra Modi y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La atención se desplazará luego hacia el norte para la conferencia anual del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, un importante polo tecnológico.

Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, sea uno de los protagonistas de esa cita, a la que irán también en representación de Latinoamérica los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; de Perú, Keiko Fujimori; y de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajarán a ambas cumbres.

Analistas dijeron a la AFP que la dura derrota que Trump sufrió recientemente en las elecciones de medio mandato no cambiará de manera apreciable la forma en que se percibe al magnate republicano.

"No creo que la región lo vea como un presidente en funciones sin poder", dijo a la AFP Siew Mun Tang, exdirector del Centro de Estudios sobre la Asean del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur.

- Encuentro entre Xi, Trump y Putin -

El orden del día de una posible reunión entre el mandatario chino, Xi Jinping, Trump y Putin sigue envuelta en el misterio, pero ninguna otra cita en la APEC atraerá más atención.

Mientras Putin ha presionado para que hablen sobre Ucrania, Trump sugirió esta semana que el enfoque se centraría en la desnuclearización y en poner fin a su guerra en Irán.

Analistas advirtieron a la AFP que las expectativas deben mantenerse al mínimo.

"El simbolismo (...) constituirá una buena parte de su contenido", señaló Ryan Hass, de la Brookings Institution.

Aunque espera que Xi y Putin le den a Trump "una escucha respetuosa" sobre el control de armas, Hass señaló que probablemente solo "acordarán principios generales sin comprometerse a ninguna acción de seguimiento".

- Mirada puesta en la IA -

La inteligencia artificial será un tema candente en la APEC, después de que Xi y Trump acordaran en septiembre establecer un "canal de comunicación" para reportar incidentes.

Trump ha desestimado repetidamente los temores de que la IA pueda representar una amenaza para la humanidad. Pero a pesar de la feroz rivalidad tecnológica entre ambos países, crecen los llamados a la cooperación debido a preocupaciones compartidas respecto a las armas biológicas y los ciberataques a la infraestructura.

Todo esto también en un momento en el que el escándalo de supuesto espionaje que envuelve al ahora exjefe de Nvidia, Jensen Huang, de quien en su momento se esperaba que acompañara a Trump, amenaza con ensombrecer las discusiones sobre la IA.

Funcionarios estadounidenses lo han acusado de tener una relación con una mujer que, según afirman, trabajaba para la inteligencia de Pekín.

- Prueba ineludible para América Latina -

Con un anfitrión como China, los tres miembros latinoamericanos de la APEC -México, Chile y Perú- participarán de la cumbre al más alto nivel ante las fuertes tensiones geopolíticas mundiales.

La mandataria mexicana Sheinbaum, que no habitúa viajar al extranjero, irá hasta Shenzhen mientras su país está inmerso en un triángulo comercial altamente inflamable con Pekín y Washington, que involucra aranceles y reproches de Trump de no hacer lo suficiente contra el tráfico del opioide fentanilo.

La peruana Fujimori y el chileno Kast, quienes asumieron sus cargos este año, se someterán a su primera gran prueba internacional con interlocutores de primera categoría.

Los tres presidentes latinoamericanos tienen previsto reunirse con Xi, en una muestra de su apuesta por tender más puentes hacia el gigante asiático, su principal inversor en infraestructura.

- ¿Alivio arancelario? Poco probable -

El comercio será otro tema central tanto en la Asean como en la APEC, pero la perspectiva de avanzar en los marcos regionales de libre comercio sigue complicada por las tensiones entre China y Estados Unidos y la guerra arancelaria de Trump.

La tregua en la disputa comercial entre China y Estados Unidos se extendió hasta el 10 de enero durante la visita de Xi a la Casa Blanca en septiembre.

Sin embargo, persisten las fricciones sobre el nivel de las exportaciones chinas de tierras raras.

Para el resto de los países de la APEC y la Asean, no se esperan cambios importantes en la política comercial de Washington por el momento.

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