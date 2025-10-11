Llega la experiencia definitiva de la guerra total con Battlefield 6

Electronic Arts ha lanzado este viernes Battlefield 6, que trae la experiencia definitiva de la guerra total con nuevos modos multijugador y potentes herramientas de creación, y está disponible para PlayStation, Xbox y PC.

La nueva entrega de la saga Battlefield lleva a los jugadores al año 2027, a un mundo que está al borde del caos, en el que la OTAN se está desmoronando, como consecuencia de sus fundamentos debilitados por la desconfianza y la incertidumbre.

La inestabilidad financiera, las guerras proxy y las disputas políticas han dejado a algunos países a la deriva en un mar de agitación geopolítica. En medio de este caos, surge una Pax Armata, una enorme corporación militar privada que, sin miedo a cruzar límites, con mucho capital y la última tecnología, aprovechará la oportunidad ante el vacío de poder.

El juego, desarrollado por Battlefield Studios, presenta un multijugador repleto de modos y contenido. El combate tiene lugar en mapas llenos de detalle y repletos de destrucción, donde los jugadores podrán librar luchas épicas en las montañas de Tayikistán en Pico de la liberación.

También habrá espacio para enfrentamientos en escenarios como el Puente de Manhattan o las peligrosas zonas de construcción en la periferia de El Cairo en Nueva Sobek. A estos se suman otros seis mapas con los que extender la destrucción masiva a escala global.

Battlefield 6 recupera los modos multijugador clásicos de la guerra total: Conquista, Avance y Asalto. A estos modos se suma Escalada y una selección de modos inspirados en clásicos de los ‘shooters’: Equipo, TCT: Patrulla, Dominación y Toma la colina.

La campaña tiene lugar a través de múltiples misiones, en las que los jugadores se pondrán en la piel de Dagger 13, una patrulla de Raiders de élite de la Marina de Estados Unidos que se enfrentará a Pax Armata.

Battlefield 6 también se lanza con una iteración de Portal nueva y mejorada, donde se pueden volver a trazar las líneas de batalla o incluso crear experiencias que lleven la serie al límite.

EA lanzará en unas semanas la primera temporada de contenido para Battlefield 6, que arranca con Operaciones Rebeldes, que incluye un nuevo mapa llamado Blackwell Fields y un nuevo modo de cuatro contra cuatro.

Las dos siguientes fases del contenido de la temporada 1 llegarán más adelante este año, con Resistencia en California el 18 de noviembre, que incluye un mapa situado en el sur de California llamado Eastwood, y Winter Offensive el 9 de diciembre, que incluye una actualización de temporada del mapa Empire State.

Battlefield 6 está disponible desde este viernes en PlayStation 5, Xbox Series X.