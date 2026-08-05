Los creadores del videojuego “Untitled Goose Game” buscan repetir su éxito con “Big Walk”

El estudio australiano House House, catapultado a la fama en 2019 por el éxito de “Untitled Goose Game”, intenta ahora repetir la hazaña con “Big Walk”, que retoma los códigos de los videojuegos de bajo presupuesto pensados para jugar en línea con amigos

Lanzado el martes para PC, PS5 y Switch 2, “Big Walk” sitúa al jugador en la piel de un personaje colorido de formas redondeadas en el corazón de un bosque inspirado en el parque nacional Wilsons Promontory, en el sureste de Australia.

Junto con hasta otros 11 jugadores, puede explorar libremente este vasto terreno y resolver allí rompecabezas basados en la cooperación, que exigen alternar entre diversos medios de comunicación.

Al día siguiente de su lanzamiento comercial, “Big Walk” encabeza la clasificación de los juegos mejor valorados del año por la prensa especializada, con una nota media de 94 sobre 100 en el sitio web Metacritic.

El día de su lanzamiento, Big Walk reunió hasta cerca de 50.000 jugadores simultáneos en PC, de acuerdo con la plataforma SteamDB.

Desarrollado durante casi seis años, “Big Walk” fue concebido durante la pandemia de covid-19, “un período en el que la principal forma de pasar tiempo juntos era jugar en línea”, apuntó en un comunicado Stuart Gillespie-Cook, uno de los cofundadores de House House.

El estudio se dio a conocer en 2019 con “Untitled Goose Game”, en el que los jugadores deben controlar a un ganso ladrón que siembra el caos en un pueblo.

El juego ha vendido más de un millón de copias.