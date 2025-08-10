Los Italian Brainrots, personajes creados por IA que revolucionan las redes sociales

En una tienda de baratijas de Tokio, hay un expositor dedicado a unos personajes estridentes y a menudo absurdos: los Italian Brainrots, protagonistas de videos compartidos millones de veces en internet por adolescentes. Todos ellos generados por inteligencia artificial.

Entre estas extrañas estrellas virales se encuentran un tiburón con enormes zapatillas deportivas, un gorila con el cuerpo de un plátano pelado o una “Ballerina Cappuccina” con una taza de café por cabeza.

Si bien los “Italian Brainrots” solo tienen de italiano la sonoridad de sus nombres, la palabra “Brainrot” (cerebro podrido) hace referencia al efecto nocivo muy real que puede producir el hecho de mirar compulsivamente publicaciones en las redes sociales.

La avalancha de videos realizados por desconocidos de todo el mundo con ayuda de la IA generativa comenzó a extenderse en enero en TikTok, impulsada por las generaciones Z y Alpha.

Ahora, el éxito de los Italian Brainrot es mundial, desde Corea del Sur a España, pasando por Kenia.

Decenas de criaturas se convirtieron en memes. Un video de YouTube que muestra cómo dibujarlos, entre ellos un cruce entre un cactus y un elefante llamado “Lirili Larila”, tiene 320 millones de visualizaciones.

Para Idil Galip, especialista en nuevos medios de la Universidad de Ámsterdam, “nunca ha habido tantos niños y jóvenes en Internet”, lo que ha provocado una evolución de la cultura digital hacia contenidos “percibidos como más infantiles”.

Algunos de los videos más populares hacen referencia a Indonesia, un país de 280 millones de habitantes con una población joven y muy activa en las redes sociales.

Nurina, una indonesia de 41 años que trabaja en una ONG, cuenta lo mucho que le gustan a su hijo de 7 años los Italian Brainbots. “A veces, cuando voy a recogerlo al colegio o cuando trabajo en casa, grita: ‘¡Mamá! ¡Bombardino Crocodilo!’, el nombre de un personaje de avión bombardero con cabeza de cocodrilo.

“Sé que es divertido de ver”, afirma Nurina. “Pero también tengo que hacerle entender que no es real”.

Algunos vídeos han sido criticados por contenidos que los más pequeños no comprenden, como referencias incoherentes en italiano a “Bombardino Crocodilo” bombardeando a niños en Gaza.

“El problema es que estos personajes se integran en contenidos para adultos” y “muchos padres no están lo suficientemente cómodos con la tecnología” como para detectar los peligros de los mensajes, advierte Oriza Sativa, psicóloga clínica en Yakarta.

El personaje indonesio más conocido de Brainrot, “Tung Tung Tung Sahur”, se parece a un tambor largo llamado kentongan, que se utiliza para despertar a los musulmanes para la zahora (romanizado como sahur), la comida que se toma antes del amanecer durante el Ramadán.

Noxa, el tiktokero indonesio detrás del clip original, está ahora representado por un colectivo parisino de artistas, abogados e investigadores, Mementum Lab, según el cual esta producción ha sido vista 10.000 millones de veces.

“Noxa es un creador de contenidos de menos de 20 años”, explica a AFP Mementum Lab, que no duda en calificarlo de “artista contemporáneo”.