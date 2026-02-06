Los nuevos auriculares Blue XL de JLab son extremadamente grandes y funcionan como un altavoz

JLab ha presentado sus nuevos auriculares Blue XL que, con un diseño extremadamente grande, son en realidad un par de altavoces portátiles que simulan ser unos auriculares de diadema y que se pueden llevar a cualquier lugar colgados del cuello.

Las apariencias engañan con este nuevo dispositivo y es que, a pesar de su aspecto de auriculares, en cada extremo están equipados con un altavoz ‘driver’ de 2,5 pulgadas, con una salida RMS de 30 W y combinados con un “radiador pasivo” de igual tamaño con el que se potencian las frecuencias más bajas.

Por tanto, los Blue XL no son auriculares normales, son altavoces que se pueden llevar alrededor del cuello, sujetos por la diadema convirtiéndose en un formato portátil, así como colocarse encima de una mesa para utilizarlos como un altavoz tradicional. Asimismo, se han lanzado en un material de plástico en color azul, con las almohadillas y la diadema en negro.

En cuanto a su batería, como ha detallado JLab en su web, estos altavoces Blue XL cuentan con una capacidad de carga de 10 W, con lo que permite su carga en tres horas y asegura hasta 20 horas de reproducción de música.

Con todo ello, la compañía también ha asegurado ofrecen un sonido de alta calidad al estar afinados con la tecnología JLab Signature Sound EQ, optimizada para ampliar voces y graves. Asimismo, se pueden conectar y gestionar desde el ‘smartphone’ mediante conexión Bluetooth 2.0.

Estos nuevos auriculares Blue XL se han lanzado en Estados Unidos por 99,99 dólares (alrededor de 84,65 euros al cambio), aunque solo se ha puesto a la venta un número limitado de unidades.