Los usuarios de Sora pueden restringir el uso que se hace de sus cameos en otros vídeos

OpenAI ha introducido nuevos controles en la aplicación Sora para que los usuarios puedan establecer restricciones sobre el uso que hacen otras personas de sus cameos en los vídeos generados por IA.

La aplicación social Sora no solo permite generar, compartir y descubrir vídeos creados con el modelo de OpenAI, sino que también introduce una herramienta que hace posibles los cameos, es decir, la aparición del propio usuario en dichos vídeos.

Al igual que con el resto de vídeos generados, otros usuarios pueden coger los que contienen cameos para remezclarlos con los suyos propios. Y para evitar que la imagen de una persona se use de una forma inapropiada, OpenAI ha anunciado nuevos controles.

En concreto, permitirá a los usuarios dar instrucciones a Sora para restringir lo que otros pueden hacer con sus cameos. Por ejemplo, impedir que diga determinada palabra o que aparezca en vídeos con comentarios políticos, como ha informado el responsable de Sora en OpenAI, Bill Peebles, en X.

La aplicación social Sora está impulsada por el modelo de generación de imágenes Sora 2 y, por el momento, está disponible para iOS en Estados Unidos y Canadá, aunque el acceso requiere una invitación.