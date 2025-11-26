Más de 2,400 ciberataques por semana en Panamá

Los organismos y empresas en Panamá están bajo una presión creciente debido al acelerado incremento de ciberataques, una situación que se agrava con la rápida evolución de las herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA), así lo informó el experto en ciberseguridad Eli Faskha durante un conversatorio realizado ayer, donde analizó los retos y tendencias del futuro digital hacia el año 2026.

En Panamá, el escenario es delicado. De acuerdo con el más reciente reporte de Inteligencia de Check Point, en los últimos seis meses una organización panameña ha recibido en promedio 2,488 ciberataques por semana, un incremento del 24% en el último año.