MediaTek presenta los nuevos procesadores Dimensity 9500s y 8500

MediaTek ha presentado los nuevos procesadores para móviles Dimensity 9500s y 8500, con los que busca ofrece un alto rendimiento a dispositivos que no llegan a tener las características más premium.

El procesador Dimensity 9500s surge como una alternativa más asequible al Dimensity 9500. Este nuevo chip fabricado con un proceso de 3 nanómetros está compuesto por un núcleo Arm Cortex-X925 Ultra a 3,73 GHz, tres núcleos Arm Cortex-X4 y cuatro núcleos Arm Cortex-A720.

En la página del producto, MediaTek ha detallado que admite memorias LPDDR5X a una frecuencia de hasta 10.667 Mbps y una tecnología de almacenamiento de UFS 4 + MCQ.

El Dimensity 9500 es compatible con la conectividad 5G, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Además, tiene su propia herramienta de ahorro de energía MediaTek UltraSave 4.0.

En cuanto a la cámara, soporta lentes de hasta 320MP, un sensor de 108MP a 30fps o tres de 36MP a 30fps de manera simultánea. Y respecto al vídeo, la capacidad máxima de resolución llega al 8K.

Sus gráficos están impulsados con una GPU Immortalis-G925, compatible con la tecnología de juego adaptativo 3.0, la tecnología de fotogramas 3.0 y el trazado de rayos avanzado.

Admite pantallas con resolución WQHD con una tasa de refresco de 180Hz. Y por último, cuenta con la NPU de MediaTek, apta para inteligencia artificial generativa y la ejecución de tareas con agentes.

PROCESADOR DIMENSITY 8500

MediaTek ha presentado el procesador Dimensity 8500 en su web como “el mejor chip premium para teléfonos gaming”. La compañía ha destacado su “mayor eficiencia energética”, que permite al usuario jugar durante más tiempo manteniendo la refrigeración del dispositivo.

El Dimensity 8500 guarda el mismo diseño de CPU All Big Core que el Dimensity 9500s, pero está fabricado con un proceso de 4 nanómetros. Consta de un núcleo principal Arm Cortex-A725, con una velocidad de hasta 3,4 GHz; tres núcleos de Arm Cortex-A725, hasta 3,2 GHz; y cuatro núcleos Arm Cortex-A725, de hasta 2,2 GHz.

En cuanto a la memoria, admite LPDDR5X a una frecuencia de hasta 9600Mbps y la tecnología de almacenamiento de UFS 4 + MCQ.

También es compatible con 5G, WiFI 6E y Bluetooth 5.4. En cuanto al ahorro de energía cuenta con la tecnología MediaTek UltraSave 3.0.

Para las cámaras, soporta lentes de hasta 320MP y tres de 32MP a 30fps de manera simultánea, así como grabación de vídeo, con una capacidad máxima de resolución de 4K60.

Respecto a los gráficos, estos están impulsados con una GPU Arm Mali-G720 MC8, potenciada con la tecnología MediaTek HyperEngine, llegando a un rendimiento máximo un 25 por ciento superior, que “lleva los juegos móviles premium al siguiente nivel”, según ha detallado MediaTek en su web.

Admite pantallas WQHD con una tasa de refresco de 144Hz. Y por último, cuenta con la NPU MediaTek NPU 880, enfocado a la IA generativa.