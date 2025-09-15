Meduca y Canva ofrecen acceso gratuito a estudiantes y docentes

El Ministerio de Educación (Meduca), en alianza con la empresa multinacional Canva, anunció que estudiantes y docentes del país tendrán acceso gratuito a todas las funciones Premium de la plataforma a través de Canva Educación.

La iniciativa beneficiará a más de 798 mil estudiantes y 56 mil docentes, quienes deberán registrarse con su correo institucional para utilizar la herramienta. Entre las funciones disponibles destacan plantillas premium, acceso a millones de imágenes y videos, creación y colaboración en documentos y presentaciones, así como la posibilidad de diseñar sitios web.

Eiglys Saucedo, profesora de informática en el Instituto Fermín Naudeau, destacó que “los jóvenes están emocionados porque ahora podrán utilizar estos programas que antes debían pagar”, y agregó que sus alumnos se sienten libres de “explotar su creatividad, explorar otras opciones, introducirle inteligencia artificial, escribir o mejorar la redacción, interactuar con otras plantillas y muchos beneficios más”.

Los estudiantes también valoraron la herramienta.

Sara Moreno, de 12º grado de Bachillerato en Ciencias, expresó que “usar el programa Canva Estudiantes nos ayuda a diseñar mejores documentos, nos facilita el campo de estudios en los bachilleres en ciencias e informática y la creación de presentaciones y su edición”.

Por su parte, Andy Vargas, del bachillerato en ciencias, señaló que “aunque podría decirse que en mi bachillerato en ciencias no es necesario el uso de este programa de diseño, el Canva Estudiantes sí ha sido beneficioso para mis estudios, pues nos ayuda en biología y química o cualquier materia”.

En tanto, Cristian Madrid, estudiante de 10º grado de Bachillerato en Tecnología, afirmó que “el programa Canva Estudiantes me ayudaría a practicar y aplicar los conocimientos, cuando vaya a la universidad a estudiar diseño gráfico”.