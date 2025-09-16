Devolver proyecto de ley de Presupuesto “no es factible”

Devolver al Ejecutivo, el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a B/. 34,901 millones, para hacerle modificaciones, “no es factible en estos momentos”, así lo indicó el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Vásquez afirmó que “la devolución no es factible en estos momentos, las instituciones deben enviar notas de reconsideración sustentando sus motivos con copia a la Comisión y nosotros también enviaremos nuestras consideraciones”.

Señaló que “en este momento como está la economía, no es viable la devolución, más por el atraso en la juramentación de las diferentes Comisiones”.

Las declaraciones del diputado se dan tras los rumores de que este podría ser devuelto a petición de los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto.

El economista Olmedo Estrada ha mencionado que “hemos planteado la urgente necesidad de reducir el gasto público. No se toman medidas de reducir ningún renglón del gasto público... Se debe revisar planillas, subsidios, gastos improductivos. Se habló de contención del gasto y no lo vemos. Seguimos con la misma política”.