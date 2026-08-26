Meta acuerda pagar USD 16.700 millones a estados de EEUU en caso de adicción de menores a redes

Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de favorecer la adicción de los menores a las redes sociales.

El gigante que agrupa a Facebook e Instagram también acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado.

Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó leyes federales y estatales.

Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.

“Meta Platforms Inc. y los fiscales generales estatales han discutido un posible arreglo” extrajudicial, había adelantado la agencia Bloomberg el martes, citando fuentes anónimas con conocimiento del caso.

La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

El anuncio llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.