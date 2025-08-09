Meta avanza hacia las experiencias virtuales indistinguibles del mundo físico con Tiramisu

Meta ha presentado dos prototipos de visores con los que busca crear experiencias virtuales que no puedan distinguirse del mundo real y ofrecer un campo de visión cercano al humano para ofrecer experiencias más inmersivas.

La próxima semana se celebrará SIGGRAPH 2025 en Vancouver (Canadá), una feria de tecnología centrada en los gráficos por ordenador y las técnicas interactivas, a la que Meta llevará dos de sus prototipos de visor: Tiramisu y Boba 3.

Meta asegura que con Tiramisu se está ante un dispositivo que da cuenta de lo que será el futuro de los sistemas de realidad virtual, con el que están cada vez más cerca de alcanzar un hito: superar un test de Turing visual, es decir, de crear experiencias virtuales que sean indistinguibles del mundo físico.

Tiramisu ofrece realidad virtual hiperrealista con un alto contraste, una resolución angular de 90 píxeles por grado (PPD) y un brillo de hasta 1.400 nits, con dos paneles micro OLED y una óptica de visión refractiva especialmente diseñada para este equipo.

Ofrece, en conjunto, una experiencia similar a la que se tiene con “algunos televisores HDR” en lo que respecta al brillo, las sombras y la nitidez de texto, gracias también al uso de lentes de vidrio en lugar de plástico.