Meta destaca el valor de los sistema de recomendación que comprenden el contenido generado con IA

Meta ha celebrado el buen estado de sus redes sociales, que usan más de 3.500 millones de personas, con la intención de impulsar la inteligencia artificial y la publicidad, y destacado el valor que tienen los sistemas de recomendación que comprenden el contenido generado.

La compañía ha celebrado “otro trimestre fuerte” en lo que respecta a las redes sociales. Según ha compartido el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, en los resultados del tercer trimestre, hay 3.500 millones de personas que usan al menos una de sus aplicaciones.

Instagram ha alcanzado “un hito importante” con sus 3.000 millones de usuarios activos al día, y Threads, la red social de ‘microblogging’, ya cuenta con más de 150 millones de usuarios diarios, lo que, según Zuckerberg, la encamina a convertirse en “líder de su categoría”.

Meta quiere liderar también en la inteligencia artificial, y ello empieza por las redes sociales, donde la aplica para hacer recomendaciones, pero también para que los usuarios generen nuevo contenido.

El directivo ha afirmado que los sistemas de recomendación ofrecen “contenido de mayor calidad y más relevante” en todas sus plataformas (Facebook, Instagram y Threads) lo que ha llegado a una mayor implicación de los usuarios.