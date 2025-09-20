Meta presenta sus gafas inteligentes con pantalla

Meta ha presentado una nueva categoría de producto: las gafas inteligentes con pantalla, que ofrecen una nueva forma de interactuar con la información y con los dispositivos ponibles de la mano de una pulsera con sensores que detecta el movimiento.

Meta sigue su apuesta por los dispositivos ponibles como alternativas al ‘smartphone’ para navegar en el día a día entre lo físico y lo digital. En esta ocasión ha presentado las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, conocidas anteriormente con el nombre en clave Hypernova, en el marco de su evento Meta Connect 2025.

Estas gafas son las primeras de Meta en incorporar una pantalla, que se proyecta en la lente derecha cuando es necesaria. Es de tamaño pequeño, a color y de alta resolución.

Está diseñada para realizar breves interacciones, suficiente para permitir que los usuarios pueden accedan a funciones básicas de algunas aplicaciones, como consultar un mapa, traducir textos, ver y responder mensajes o incluso interactuar con Meta AI.

Por lo demás, estas gafas siguen a estela de los modelos anteriormente lanzados junto con EssilorLuxottica de las marcas Ray-Ban Meta y Oakley, ya que integra una cámara con la que se pueden hacer fotos y grabar vídeos, y altavoces y micrófonos para hablar con el asistente o en llamadas.

A nivel de comunicación, es posible hacer llamadas y videollamadas y recibir y enviar mensajes de texto y ver subtítulos, a lo que se suma escuchar música e interactuar con el asistente Meta AI.

Meta ha señalado que su uso es apto tanto para interior como para exterior, y su batería ofrece una autonomía total de hasta 30 horas, aunque se reduce a seis horas en un uso mixto.

Estas gafas, además, cuentan con un accesorio que permite controlarlas desde la muñeca, Meta Neural Band, una pulsera con sensores que detectan el movimiento de los músculos para transformarlos en comandos para la interacción con la tecnología de electromiografía de superficie.

Esta tecnología habilita el control del dispositivo con gestos sencillos, como girar la muñeca o tocar con los dedos, que traduce en interacciones como teclear, hacer clic o arrastrar, reemplazando a otras formas formas habituales de control de dispositivos, como las pantallas táctiles, los botones o los diales.

Meta Neural Band tiene un diseño resistente al al agua (IPX7) en los colores negro y arena, y está fabricado con un material llamado Vectran, el mismo que se ha utilizado en las almohadillas de impacto del Mars Rover, el astromóvil para la exploración de Marte.

El pack que incluye las gafas Meta Ray-Ban Display con la pulsera Meta Neural Band tiene un precio de 799 dólares. Estará disponible el 30 de septiembre en algunas tiendas de Estados Unidos, y la compañía planea este nuevo dispositivo a Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido a principios de 2026.

RAY-BAN META (GEN 2)

Meta también ha actualizado la segunda generación de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta para ofrecer mejoras que han solicitado los usuarios. Una de ellas es la autonomía, ahora alcanza las ocho horas con un uso normal.

También cuentan con un sistema de carga rápida que en 20 minutos pueden recargar el 50 por ciento de la batería. Aunque el estuche donde se guardan ofrece recarga para hasta 48 horas más.

La grabación de vídeo ahora admite resolución 3K Ultra HD y en otoño llegará una actualización de software que habilita dos nuevos modos: hiperlapso y cámara lenta.

Un nuevo enfoque de conversación, que también llegará con una actualización, ayudará a escuchar con mayor claridad la voz de la persona con la que se está hablando si se está en lugares ruidosos, ya que la amplificará a través de los altavoces.