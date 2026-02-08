Meta prueba una aplicación independiente de Vibes para crear y compartir vídeos generados por IA

Meta está trabajando en una aplicación independiente a Vibes para que los usuarios puedan crear y compartir vídeos generados por inteligencia artificial (IA) y así competir directamente con otras plataformas como Sora de OpenAI.

Lanzada en septiembre, Vibes se presentó como un ‘feed’ al estilo de TikTok dentro de la aplicación Meta AI donde los usuarios pueden crear y compartir únicamente vídeos generados con IA.

“Tras el gran éxito inicial de Vibes en Meta AI, estamos probando una aplicación independiente para aprovechar ese impulso”, ha declarado Meta en un correo enviado a TechCrunch. “Esta aplicación independiente ofrece un espacio dedicado a esa experiencia, ofreciendo a los usuarios un entorno más centrado e inmersivo”, ha indicado la compañía