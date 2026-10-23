Meta reactiva la función de compartir contenido de Muse tras solucionar el fallo que exponía información sensible

Meta ha anunciado que la función de compartir mediante enlaces las conversaciones con Muse, el agente autónomo de Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de realizar tareas en nombre del usuario, vuelve a estar disponible tras corregir el fallo que expuso páginas enteras con acceso a información sensible en algunas de ellas.

David Singleton, de Meta Superintelligence Labs, en una publicación hecha en su cuenta de X, ha confirmado que el fallo que hacía públicos los artefactos compartidos de Muse se ha resuelto y que “el uso compartido está de nuevo activo”.

“Si compartiste un artefacto antes de la corrección: ahora tiene una nueva URL. Cualquiera que visite el enlace antiguo verá una nota pidiéndole que obtenga el nuevo de ti”, señala Singleton, para recordar a continuación que, aunque la solución puede ser una molestia, “proteger los datos de los usuarios tiene que ser lo primero”.

Investigadores de Claroc informaron esta semana, tras comunicar el fallo a Meta el 8 de octubre, que las direcciones web de las conversaciones compartidas de Muse se generaban con el título de la conversación y se escribían en el DNS público. La tecnológica suspendió la función este martes, aunque sostiene que el problema afectaba solo a los artefactos y no a los chats compartidos.

El fallo permitió que los investigadores pudieran localizar más de 6.800 direcciones de contenidos compartidos sin iniciar sesión y, aunque la mayoría eran inofensivos, una minoría contenía información sensible como la revisión de ingresos de una empresa de marketing o la solicitud de préstamo por parte de un profesional.

No obstante, los investigadores dicen que no tienen pruebas de que nadie haya usado esos datos de forma maliciosa. Asimismo, Singleton ha aprovechado para recordar que el programa de recompensas por errores de Muse ofrece premios de hasta 300.000 dólares para los investigadores que son capaces de encontrar errores como el encontrado por Claroc.