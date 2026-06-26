Meta recupera Facebook Creator Studio como un asistente de IA que ayuda a los creadores a alcanzar sus objetivos

Meta ha recuperado Facebook Creator Studio como una herramienta reinventada que utiliza la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los creadores y empresas a crecer en Facebook.

Facebook Creator Studio ha pasado de ser un espacio de gestión y seguimiento de las publicaciones que se comparten en la red social a una aplicación complementaria con la que conseguir los objetivos.

Esta nueva ‘app’ utiliza la inteligencia artificial de Meta para aprender la forma de trabajar del usuario y actuar como un asistente que muestra “qué hacer a continuación para tener éxito en Facebook”, según explica la compañía en un comunicado.

Este asistente muestra información sobre el rendimiento de las publicaciones y ayuda a seguir el progreso hacia los objetivos, con estadísticas y recomendaciones. Se pueden ampliar las respuestas en un formado conversacional.

También ayuda en la comunicación con la comunidad, por ejemplo, al identificar los comentarios más importantes y redactar un borrador de respuesta que se puede editar antes de publicar.

Esta aplicación se acompaña del rediseño del Panel de control profesional que hay en la aplicación Facebook, que en los próximos meses se dividirá en dos: uno para creadores y otro para empresas, para ofrecer una experiencia más acorde a cada público.