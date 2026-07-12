Meta trabaja en unas gafas inteligentes de “superdetección” que graban audio y fotografían el entorno de forma continua

Meta está trabajando en un prototipo de gafas inteligentes de 'superdetección' que capturarán audio de forma continua y harán fotografías al entorno de los usuarios cada pocos segundos para almacenar esta información y poder consultarla posteriormente mediante su inteligencia artificial (IA). Se trata de un nuevo sistema pensado para que los usuarios puedan registrar su día a día mediante las gafas y recuperar información relacionada posteriormente a través de la IA, por ejemplo, preguntando sobre lo que han visto o escuchado en un momento determinado del día.Así lo han detallado fuentes relacionadascon la tecnológica en declaracionesa Financial Times, quienes han aclarado que Meta no almacenará las grabaciones de audio o las imágenes sin procesar, así como tampoco las compartirá con los usuarios después. Solo extraerá los metadatos de dicho contenido y los subirá al servidor para analizarlos y poder responder a las consultas relacionadas. Es decir, no guardará el audio ni las imágenes como tal para mostrarlas en otro momento, sino que se quedará con los datos para que su IA pueda disponer de esta información y responder a los usuarios con respecto a su día a día. Este enfoque pretende asegurar una mayor privacidad para los usuarios. No obstante, las fuentes también han especificado que Meta está pensando en no activar el LED integrado para advertir que las gafas están grabando cuando se estén utilizando las funciones de 'superdetección'.Meta está trabajando en un prototipo de gafas inteligentes de 'superdetección' que capturarán audio de forma continua y harán fotografías al entorno de los usuarios cada pocos segundos para almacenar esta información y poder consultarla posteriormente mediante su inteligencia artificial (IA).Aunque esta decisión no es definitiva, la compañía se basa en que el dispositivo no grabará ni almacenará las imágenes como tal, como sí hace con la función específica de grabación de las gafas actuales, lo que podría dar lugar a error entre los usuarios. Concretamente, el LED integrado parpadea de forma continua cuando la persona graba un vídeo y durante un breve instante cuando toma una fotografía. Sin embargo, si se mantuviese encendido en todo momento, los usuarios podrían acostumbrarse en exceso y no identificar cuando se esté grabando vídeo o realizando fotografías realmente, tal y como ya explicó la firma en un documento técnico.