Meta utilizará los chips Graviton de AWS en su infraestructura de IA

Meta ha anunciado una ampliación del acuerdo que mantiene desde hace años con Amazon Web Services (AWS) para incorporar los procesadores Graviton en su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Los procesadores Graviton impulsarán distintas cargas de trabajo en Meta, que necesita una alta capacidad de procesamiento para avanzar en su camino hacia una "IA que comprenda, anticipe y se adapte de manera eficiente a miles de millones de personas en todo el mundo", según ha destacado el vicepresidenta e ingeniero distinguidao de Amazon, Nafea Bshara, en un comunicado.

El acuerdo entre Meta y AWS contempla un despliegue de "decenas de millones de núcleos AWS Graviton", con una apuesta firme por el modelo Graviton5, que ofrece "un procesamiento de datos más rápido y un mayor ancho de banda", dos elementos que desde Meta califican de "cruciales para los sistemas de IA que necesitan razonar y ejecutar tareas a gran escala de forma continua".

Como explican desde AWS, el chip Graviton5 cuenta con 192 núcleos y una caché cinco veces mayor que la de la generación anterior, lo que reduce la latencia en la comunicación entre dichos núcleos hasta en un 33 por ciento.

Este acuerdo supone una ampliación de la colaboración que las dos compañías mantienen desde hace años, y que ya respalda los negocios globales de Meta en la infraestructura de AWS. "AWS ha sido un socio de confianza en la nube durante años, y la expansión a Graviton nos permite ejecutar las cargas de trabajo intensivas en CPU que respaldan la IA agente con el rendimiento y la eficiencia que necesitamos a nuestra escala", ha expresado el jefe de Infraestructura de Meta, Santosh Janardhan.