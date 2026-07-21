Microsoft firma un acuerdo de IA con Mistral para utilizar sus infraestructuras en Europa

El gigante estadounidense Microsoft firmó un acuerdo de “varios miles de millones” de dólares con la empresa francesa de inteligencia artificial (IA) Mistral para utilizar sus infraestructuras en Europa, según anunciaron este martes ambas compañías en un comunicado conjunto.

Este acuerdo, cuyo importe exacto no se ha revelado, “refuerza la capacidad de Microsoft en Europa” y permitirá a Mistral, cuyos modelos de IA se integrarán en los productos de su socio, desarrollar sus infraestructuras en el continente, según el documento.

En pleno debate sobre la soberanía digital europea, el gigante estadounidense busca también posicionarse como la empresa más compatible con el mercado europeo.

“Europa debe tener acceso a las capacidades de IA más avanzadas del mundo sin comprometer el control de sus datos”, afirma el presidente de Microsoft, Brad Smith, citado en el comunicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Mistral, Arthur Mensch, se mostró satisfecho de que sus modelos “vayan a ser implementados por empresas e instituciones públicas de todo el mundo”.