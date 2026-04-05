Microsoft forzará la actualización a Windows 11 25H2 a los ordenadores con 24h2 no administrados

Microsoft actualizará automáticamente los ordenadores con Windows 11 24H2 Home y Pro que no están gestionados por departamentos de TI a la versión 25H2, que evitar que se queden sin soporte en octubre.

Windows 11 versión 24H2 para las ediciones home y Pro dejará de recibir actualizaciones el próximo 13 de octubre, lo que también afectará al soporte técnico y a la protección de seguridad.

Para asegurarse de que todos los ordenadores compatibles instalan la versión más actual, 25H2, Microsoft ha informado de que los ordenadores con las versiones citadas serán actualizados de manera automática.

“El despliegue inteligente basado en aprendizaje automático se ha extendido a todos los dispositivos con ediciones Home y Pro de Windows 11, versión 24H2 que no están gestionados por departamentos de TI”, recoge en el blog de Microsoft.

La versión 25H2 ya está disponible. Los usuarios de esos ordenadores no tienen que realizar ninguna acción, aunque la compañía les recuerda que pueden elegir cuándo reiniciar el equipo o incluso posponer la actualización.