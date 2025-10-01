Microsoft prueba los retratos animados para poner cara a las conversaciones con su asistente Copilot

Microsoft ha comenzado a probar una nueva función experimental en Copilot Labs de retratos animados, con la que pretende ofrecer una opción para poner cara a su asistente de Inteligencia Artificial (IA) Copilot, mediante 40 avatares que ofrecen expresiones humanas naturales durante las conversaciones de voz en tiempo real.

La tecnológica ha puntualizado que algunos usuarios se sienten más cómodos hablando con su asistente de IA si este dispone de un rostro al que dirigirse en las conversaciones por voz, en lugar de mediante el chat de Copilot.

En este sentido, Microsoft ha comenzado a probar nuevos retratos animados para Copilot, que conversarán con el usuario en tiempo real, utilizando expresiones humanas naturales, tal y como ha compartido el CEO de IA de Microsoft, Mustafa Suleyman, en una publicación en la red social X.

En concreto, estos retratos animados forman parte de una función experimental de Copilot Labs, y se ha lanzado inicialmente para los usuarios que accedan a esta prueba en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que podrán escoger entre 40 avatares humanos distintos.

Así, según declaraciones de Microsoft a través del servidor de Discord de Copilot, recogidas por The Verge, este experimento se basa en la tecnología avanzada de IA desarrollada por Microsoft Research para crear conversaciones visuales de IA en tiempo real, VASA-1.

Con esta tecnología, la compañía ha conseguido generar expresiones faciales naturales, así como movimientos de cabeza y sincronización labial, a partir de una sola imagen, “sin necesidad de un modelado 3D complejo”. De esta forma, los usuarios solo tendrán que seleccionar un retrato de su gusto y vincularlo con una voz, de manera que sea una experiencia personalizada que haga de las conversaciones verbales con el chatbot una charla más natural.

Cada retrato se ha diseñado “intencionalmente” y no dispone de una apariencia fotorrealista, lo que “ofrece variedad visual y las mismas funciones de inteligencia y seguridad de Copilot”, ha aclarado Microsoft en el apartado de esta función de Copilot Labs, al que ha accedido el medio citado.

Además, solo se han puesto a disposición de usuarios mayores de 18 años, e incluyen límites de tiempo diarios y por sesión, así como indicadores de que se está interactuando con una IA.

No obstante, Suleyman ha matizado que se trata de una función aún en desarrollo, por lo que se trata de un prototipo que ayudará a la compañía a comprender mejor cómo se sienten los usuarios al hablar con una IA.