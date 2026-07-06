Microsoft recorta 4.800 puestos en medio de reestructuración de Xbox

Microsoft anunció el lunes que eliminará unos 4.800 puestos de trabajo, cerca del 2% de su plantilla global, en una reestructuración concentrada en sus divisiones de videojuegos de Xbox.

Los recortes incluyen la reforma más drástica en la historia de Xbox, con la eliminación de unos 3.200 puestos de trabajo en el área de videojuegos durante el próximo año fiscal, la separación o venta de cuatro estudios de desarrollo de juegos y el inicio de un proceso de revisión de un quinto, que podría desembocar en su cierre, según indicó la compañía.

Microsoft ha anunciado en los últimos meses varios planes de despidos, en medio de sus fuertes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando”, escribió Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, en una carta a todos los empleados.

“Las empresas no pueden elegir si su sector cambia; solo pueden elegir si cambian con él”, añadió Coleman, quien señaló que los despidos afectan principalmente al negocio comercial de Microsoft y a la división de la Xbox.

La vicepresidenta afirmó que las funciones que tenían los despedidos no serán realizadas por la IA, pero reconoció que esta tecnología provoca cambios en la forma de trabajar en toda la compañía.

En el ámbito comercial, señaló que los recortes se sumarán a la inversión de 2.500 millones de dólares de Microsoft, anunciada la semana pasada, para integrar a 6.000 ingenieros en las empresas que tienen como clientes con el fin de extender el uso de la IA entre la compañías que se muestran reacias a la adopción de esta tecnología.

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, comunicó a sus empleados que se eliminarán 1.600 puestos de trabajo de forma inmediata, y que el resto dejarán la compañía durante el año fiscal 2027.

Xbox ha sufrido varios programas de recortes desde que se cerró en 2024 la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 68.700 millones de dólares.

Sharma describió el negocio de Xbox como “poco saludable”, con márgenes de beneficio “entre 3 y 10 veces inferiores” a los de la competencia.

Cuatro estudios abandonarán la división de Microsoft como parte de la reestructuración.

Compulsion Games y Double Fine Productions pasarán a ser independientes, conservando su propiedad intelectual y sus catálogos de videojuegos.

Ninja Theory y Undead Labs han llegado a un acuerdo para incorporarse a nuevos propietarios.

En Francia, la dirección de Arkane va a iniciar una consulta obligatoria con su comité de empresa para analizar lo que Sharma denominó “posibles opciones estratégicas”, un proceso que podría dar lugar al cierre de la compañía o a su venta.