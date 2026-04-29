Miedo y resentimiento: la violencia contra figuras de la IA

Varios defensores de la inteligencia artificial han sido blanco de actos violentos ejecutados en los últimos días, reflejo de los temores que suscita esta tecnología y del creciente resentimiento del público hacia quienes la promueven.

El multimillonario Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, es uno de los casos más destacados. El 10 de abril, alguien lanzó un cóctel Molotov contra su domicilio. Las autoridades detuvieron a Daniel Moreno-Gama, de 20 años.

Pero la violencia va más allá de la élite de Silicon Valley. El 6 de abril, la puerta de la residencia de Ron Gibson recibió 13 disparos después de que este concejal de Indianápolis expresara su apoyo a la construcción de un centro de datos.

Los autores del ataque dejaron una nota en la que se leía "No a los centros de datos".

"La ansiedad ante las tecnologías emergentes no es nada nuevo", afirmó la investigadora Nirit Weiss-Blatt, cuyo boletín de Substack "AI Panic" aborda la creciente hostilidad hacia la inteligencia artificial.

"Sin embargo, con la inteligencia artificial, parece más extremo", añadió, y matizó que Moreno-Gama radicalizó sus ideas a través de la "retórica del 'riesgo existencial de la IA' (... ) Necesitamos mantener un debate más amplio sobre cómo esta retórica radicaliza a las personas más vulnerables", dijo Weiss-Blatt.

"El hecho de que algunos extremistas justifiquen los actos violentos es muy preocupante, y debe condenarse con la mayor firmeza posible".

Los ataques contra figuras destacadas de la IA no tienen vínculos demostrables entre sí, ni los responsables de llevarlos a cabo pertenecen a una organización común.

Pero Mauro Lubrano, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bath, afirmó que calificar a estos actores de lobos solitarios "en realidad no es tan acertado, porque estos grupos están integrados en una especie de ecosistema digital".

Lubrano relaciona la reciente oleada de violencia con los actos de vandalismo contra vehículos y concesionarios de Tesla en 2025, en respuesta a la colaboración del fundador, Elon Musk, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las recientes noticias sobre actos violentos han provocado un aumento de la demanda de protección física en las empresas tecnológicas.

"En los últimos meses, sin duda hemos observado un claro repunte", afirmó Rory Moran, responsable de seguridad ejecutiva en United Security, Inc.

"Estas empresas de IA y tecnología, especialmente las grandes, siempre están en las noticias, y cuando eso ocurre... vamos a ver un aumento del interés", añadió.

- "La violencia no servirá de nada" -

La reacción en las redes ante estos ataques ha sido moderada.

Muchos comentaristas en plataformas como TikTok han restado importancia o han justificado los ataques, comparando incluso a sus autores con Luigi Mangione, el sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024.

Pero algunas organizaciones que abogan por limitar la expansión de esta tecnología, como Pause AI y Stop AI, temen ahora que se las asocie con los estos actos violentos.

Dean Ball, exasesor de políticas vinculadas a la IA de la administración Trump, escribió en una publicación en X: "La retórica de los partidarios de pausar o detener" el desarrollo e implantación de la IA "está fuera de control y ha empeorado con el tiempo".

"Esta retórica siempre ha tenido el potencial de provocar violencia y ahora parece que esto ya no es una hipótesis", añadió.

Valerie Sizemore, una de las cofundadoras de Stop AI, dijo que Moreno-Gama publicó en el servidor de Discord de Stop AI para preguntar si podía hablar sobre la violencia contra los fundadores de la IA.

Los moderadores del servidor le dijeron que publicar sobre ese tema le supondría la expulsión, y nunca volvió.

"La violencia no servirá de nada", dijo Sizemore.

"Realmente espero que este sea el momento decisivo que lleve a todo el mundo a escuchar a la opinión pública y a intentar mantener la conversación que necesitamos tener", afirmó.