Netflix tiene una nueva herramienta de recomendación que usa la IA para acotar la búsqueda en base a temas

ha introducido una nueva experiencia para descubrir contenido impulsada por inteligencia artificial (IA) que aprende en tiempo real de las preferencias temáticas que indican los usuarios sobre lo que les apetece ver en un momento dado.

La aplicación para televisor de Netflix ha incorporado una nueva pestaña, llamada ‘AI Discover’ , que ofrece recomendaciones de contenido para los usuarios que se ajustan a lo que les apetece ver.

Esta novedad utiliza una capa de inteligencia artificial desarrollada por Netflix, que “responde” a las indicaciones de los usuarios en tiempo real, dentro de un nuevo sistema basado en temas que les permite acotar la búsqueda, como explica la compañía en un comunicado.

De esta forma, los usuarios pueden elegir entre una variedad de temas, que abarcan desde cómo se quieren sentir (‘Algo ligero’ , ‘Asustame’) o si están solos o en compañía (‘Noche en familia’) hasta el tiempo de que disponen (‘Vídeos rápidos’), incluidos otros que reflejan novedades, tendencias o lo que han estado viendo últimamente.

Al elegir un tema, la plataforma muestra una serie de recomendaciones relacionadas con él, aunque los usuarios pueden profundizar en temas más específicos para seguir buscando algo que les convenza.

La compañía matiza que la IA aprendetambién de las preferencias de los usuarioscuando estos indican que no quieren que lesmuestre un contenido determinado o guardanuna recomendación.

’AI Discover’ está disponible primero en Estados Unidos, para los usuarios en idioma inglés que tengan televisores compatibles conesta novedad, en donde la nueva pestaña semuestra junto con una etiqueta en rojo quedice ‘Novedad’. Su intención es llevarla a másusuarios en las próximas semanas.