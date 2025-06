Ninja Slushi: probamos el dispositivo tecnológico más viral de este verano

No hay ‘scroll’ en TikTok o en Instagram en el que no se cuele un vídeo de alguno de los productos virales de SharkNinja y su nueva máquina de granizados y bebidas heladas, Ninja Slushi, se lleva la palma. Hemos probado el dispositivo tecnológico de moda para este verano y ahora no podemos pasar un sábado de piscina sin él.

Se trata de un dispositivo ‘plug and play’ de manual. Es decir, basta con enchufar la máquina, introducir un líquido, dar al programa preestablecido que corresponda y dejar que haga su trabajo hasta que -en un periodo de poco más de media hora, dependiendo del modo- tengas tu bebida lista.

En el caso de que te guste con un poco más o menos de hielo, tienes también una botonera que se dedica exclusivamente a controlar ese nivel de frio. Sin líos ni preconfiguraciones largas y pesadas. Es tan fácil de usar que no da pereza sacar la máquina y disfrutar de ella casi a diario.

Gracias a su cilindro de refrigeración, la tecnología RapidChill y un compresor silencioso -bautizado como Whisperchill-, congela el líquido de manera uniforme y mantiene la temperatura óptima durante 12 horas sin aguarse. La barrena de plástico que se coloca alrededor del cilindro mantiene el líquido en movimiento y consigue que siempre tenga la misma textura -sin que las bebidas queden nunca aguadas-.

SharkNinja trae a nuestras casas un producto que hasta ahora había estado reservado a las tiendas y la experiencia es fantástica. Ahora podemos hacer granizados, cócteles helados, zumos helados, ‘frappés’ o batidos sin esfuerzos y sin poner límites a nuestra imaginación. Desde refrescos a frutas naturales, pasando por mezclas con bebidas alcohólicas o los mejores cafés... Y todo sin necesidad de echar hielo a la máquina. El dispensador, con sistema de palanca, pone la guinda a la experiencia.

El depósito tiene una capacidad de 2,5 litros, aunque se recomienda no llenarlo a más de 1,9 litros. Lo que serían -al cambio- unas 7 bebidas cada vez que se prepara. En la ‘review’ hemos probado a rellenar el depósito cuando se encontraba a la mitad de su capacidad para intentar que durante toda una mañana de piscina con amigos estuviese siempre operativa y el resultado es perfecto.

Otra de sus ventajas es su fácil sistema de limpieza. Cuenta con un modo ‘enjuague’ que nos permite echar agua y que el cilindro de refrigeración se limpie casi por completo sin que hagamos nada. Tras ello, se desmontan fácilmente tres de sus piezas de plástico, que podemos meter en el lavavajillas o lavar a mano sin mayor complicación.