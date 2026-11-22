Hace tres años, un maestro de escuela en Noruega fue reprendido por sustituir las tabletas iPad de sus alumnos por lápiz y papel, pero actualmente el país entero se replantea su relación con las nuevas tecnologías.

Tras haber generalizado el uso de computadoras portátiles y pantallas en las aulas, Noruega está reintroduciendo los libros de texto con el objetivo de revertir un marcado deterioro de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes.

El deseo de recuperar el control sobre la tecnología, en lugar de limitarse a aceptar sus consecuencias, va más allá del ámbito educativo en este país nórdico tradicionalmente entusiasta de la innovación tecnológica.

"Hay motivos para pensar que la introducción de las pantallas en las escuelas se produjo demasiado rápido, antes de que tuviéramos conocimientos suficientes sobre sus efectos y sobre lo que constituye un buen uso pedagógico de las herramientas digitales", declaró a la AFP el ministro noruego de Digitalización, Torgeir Micaelsen.

Desde hace casi 20 años, Noruega impulsa el uso de computadoras y tabletas en las aulas, una tendencia que se reforzó aún más durante la pandemia de covid-19.

A partir de 2023, las escuelas primarias de Oslo deben incluso proporcionar un dispositivo digital a cada alumno.

Sin embargo, un día el maestro de tercer grado Pål Ludvig Finstad rompió con las normas vigentes y decidió guardar temporalmente las tabletas para volver al papel y al lápiz, con el fin de ayudar a alumnos que tenían dificultades para leer y escribir.

"Mi evaluación pedagógica era que, en ese momento, los alumnos necesitaban un enfoque diferente y que era urgente", declaró al diario Klassekampen en 2024.

La decisión le valió una advertencia escrita por parte de la administración escolar.

Irónicamente, el municipio de Oslo acaba de abandonar el requisito de un dispositivo por alumno en primaria, otorgando a las escuelas más libertad para elegir sus herramientas educativas.

"La pantalla en sí no es el problema. El problema es cómo se utiliza, cuando la herramienta se vuelve más importante que el contenido", explicó a la AFP la directora de escuela primaria Silje Ween.

"Del mismo modo que un libro es una herramienta útil y absolutamente necesaria, un iPad también puede serlo; una cosa no excluye la otra", añadió.

- "Soluciones rápidas" -

Por su parte, las autoridades noruegas han recomendado regular el uso de teléfonos móviles en las escuelas e introducir la inteligencia artificial en los programas educativos de manera gradual.

El gobierno también busca consagrar por ley el acceso a libros de texto impresos.

Una comisión noruega sobre el uso de pantallas concluyó en 2024 que los estudiantes suelen comprender mejor los textos largos cuando los leen en papel.

En la evaluación internacional PISA de 2025, que mide las competencias de los jóvenes de 15 años, los estudiantes noruegos obtuvieron resultados inferiores a la media de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Era la primera vez desde 2006 que Noruega quedaba por debajo de la media en las tres áreas simultáneamente.

La distracción provocada por las pantallas omnipresentes ha sido mencionada como una posible explicación.

Este repliegue frente a las nuevas tecnologías también se extiende a otros ámbitos, por diversas razones.

Noruega anunció en 2024 planes para restringir el uso de las redes sociales con el fin de proteger a los jóvenes.

Se espera que el gobierno presente antes de finales de este año un proyecto de ley para prohibir a los menores de 16 años el acceso a plataformas consideradas "perjudiciales", como TikTok, Snapchat y la plataforma de videojuegos Roblox.

El gobierno también quiere prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en determinados espacios públicos, como parques, playas y escuelas.

"Hace no mucho tiempo, situábamos el desarrollo de las infraestructuras digitales al mismo nivel que la invención de la electricidad. En nuestra precipitación, quizá olvidamos regular", estimó Christer Hyggen, sociólogo e investigador de la Universidad OsloMet.

"Los responsables políticos se han quedado rezagados e intentaron resolver problemas complejos con soluciones rápidas", afirmó.

A su juicio, las medidas anunciadas hasta ahora por Noruega son "superficiales" frente a cuestiones más profundas, entre ellas el diseño adictivo de los servicios digitales, la publicidad dirigida y la elaboración de perfiles de niños y jóvenes.

Dada la magnitud de esos desafíos, Hyggen considera que "el cambio de paradigma sólo puede producirse a una escala mayor: la de Europa".