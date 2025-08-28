Nuevos electrodomésticos premium para cocinas y la nueva lavadora Bespoke AI en IFA 2025

Samsung presentará nuevos electrodomésticos premium para cocinas, así como la nueva lavadora Bespoke AI con eficiencia energética A -65% y la segunda generación de la lavadora secadora Bespoke AI Laundry Combo en IFA 2025.

IFA es una de las ferias de tecnología y electrónica de consumo más grandes del mundo, que se celebra cada año en Berlín (Alemania) en la que las grandes empresas del sector acuden a presentar sus nuevos productos. Este año tendrá lugar desde el 5 al 9 de septiembre.

Allí, Samsung aprovechará la ocasión para presentar su nueva gama de electrodomésticos de integración de alta gama, con la que pretende satisfacer la creciente demanda en Europa de cocinas abiertas que crean un ambiente similar al de una cafetería y dan una sensación de mayor amplitud, según ha explicado la compañía en una nota de prensa.

En el centro de esta serie de productos se sitúa la nueva placa de inducción, que integra una campana con un ventilador turbo delgado directamente en la superficie con conducto de escape instalado debajo o detrás de la encimera, lo que crea un fuerte flujo de aire que elimina el humo y los olores de la cocina.

Esta placa de inducción con campana integrada está equipada con Flex Zone Plus, con cuatro bobinas de inducción en cada zona diseñadas para permitir una colocación versátil de ollas y sartenes, así como ofrecer una distribución uniforme del calor en un área más amplia.

La placa está fabricada con un acabado mate, en vidrio de alta durabilidad y un revestimiento antihuellas, mientras que la superficie es resistente a los arañazos y fácil de mantener, como han destacado desde Samsung.

La compañía surcoreana también estrena en Europa el lavavajillas Bespoke AI con la función Auto Open Door, que Samsung considera “muy útil” cuando está empotrado, dado que los usuarios no tienen que añadir un tirador al mueble exterior de la puerta del lavavajillas y pueden mantener un acabado limpio y a juego con los armarios de la cocina.

El lavavajillas también cuenta con ciclo AI Wash, cuyo sensor de turbidez de alta sensibilidad y su algoritmo de inteligencia artificial seleccionan automáticamente el ciclo de limpieza que mejor convenga, en función del nivel de suciedad de los platos.

Samsung ha asegurado ambos productos ofrecen una mayor eficiencia energética, y se lanzarán en Europa en el primer semestre de 2026.

Por otro lado, la compañía ha anunciado que también presentará sus últimas innovaciones en lavado en la IFA 2025, entre las que se incluyen la nueva lavadora Bespoke AI con una eficiencia energética A -65 por ciento y la lavadora secadora Bespoke AI Laundry Combo de segunda generación.

En concreto, la nueva lavadora consume un 65 por ciento menos de energía que los requisitos mínimos de eficiencia energética para la clasificación de clase A en el mercado europeo, lo que se consigue gracias a la mejora de la eficiencia del motor y al perfeccionamiento de los algoritmos de lavado y circulación, según ha señalado la marca en una nota de prensa.

La nueva lavadora también cuenta con la función mejorada AI Wash+, que ahora se adapta de forma inteligente a una gama más amplia de tipos de tejidos, incluyendo ropa de exterior y vaqueros.

Este sistema detecta el peso, el nivel de suciedad y el tipo de tejido, por lo que ajusta automáticamente la cantidad de agua y detergente, junto con el tiempo de lavado, para ofrecer resultados óptimos.

Además, la lavadora también está disponible en un nuevo color, Blanco puro, además del acero oscuro existente. Ambas variantes ofrecen la pantalla táctil de siete pulgadas de Samsung que da acceso a una serie de características y funcionalidades, y se integra con SmartThings.

Para complementar la lavadora, Samsung también presenta una secadora a juego en Blanco puro que incluye AI Dry+, que detecta el tipo de tejido y el nivel de humedad para optimizar el tiempo de secado y el consumo energético (un 20% menos en ambos casos).

Lavadora y secadora Bespoke Ai Laundry combo de segunda generación

Por último, en cuanto a la Bespoke AI Laundry Combo de segunda generación, que se lanzó a principios de este año en el mercado surcoreano, este electrodoméstico integra los últimos avances en las soluciones de lavado con tecnología de IA de Samsung.

La segunda generación mantiene las mismas dimensiones externas que la primera, y suma un aumento de 3 kilos en la capacidad de secado, así como una reducción de 20 minutos en el tiempo de secado.

La compañía ha manifestado que estas mejoras han sido posibles gracias a un rediseño estructural, como una disposición más densa de las aletas del intercambiador de calor, que amplía la superficie de transferencia de calor en un 8,5 por ciento, y una capacidad de precalentamiento más potente gracias al sistema de calentamiento mejorado.

Este modelo de segunda generación también introduce una serie de mejores prácticas destinadas a mejorar su uso diario, como es el caso del AI Wash & Dry+ del modelo de segunda generación que añade el tejido vaquero y las prendas de exterior a la lista de tipos de tejidos detectables.

Del mismo modo, Auto Open Door+ es una función exclusiva de este modelo combinado, que abre automáticamente la puerta después del lavado o secado para ayudar a reducir la humedad y el olor, al tiempo que introduce aire en el tambor después de los ciclos de solo lavado para reducir la humedad y mantener el aire fresco.

Samsung también ha explicado que ofrece ciclos optimizados para las rutinas modernas, incluyendo un ciclo Super Speed de 79 minutos, un ciclo para una sola prenda de 49 minutos y un ciclo para camisas de 39 minutos.