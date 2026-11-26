El gigante tecnológico estadounidense Nvidia prohibió el envío de servidores informáticos que contienen sus chips de inteligencia artificial a cuatro países del sudeste asiático, informó el Financial Times el jueves.

La información se publicó después de que Washington endureciera los controles de exportación de estos componentes sensibles a raíz de un escándalo de espionaje que sacudió a Nvidia, que obligó a su director ejecutivo Jensen Huang a renunciar, antes de ser reincorporado esta semana debido a presiones del presidente Donald Trump.

Alegando preocupaciones de seguridad nacional, Estados Unidos ha restringido desde 2022 la exportación a China, gran rival tecnológico, de los avanzados chips de Nvidia, líder en este sector y cuyos productos se utilizan para entrenar y ejecutar herramientas de IA.

La semana pasada, Washington tomó medidas para cerrar una laguna en esos controles, con el fin de reprimir el contrabando de chips, pero también el amplio mercado gris de empresas chinas que alquilan capacidad de cómputo en centros de datos ubicados en terceros países, a menudo en el sudeste asiático.

El artículo del Financial Times señaló que Nvidia había ordenado a sus socios fabricantes que dejaran de enviar servidores informáticos a compradores en Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia.

El periódico británico afirmó que no estaba claro si la suspensión era temporal.

Mencionó a los gigantes estadounidenses Dell y Supermicro, que integran los chips de IA de Nvidia en servidores para centros de datos, como dos de los socios afectados.

Un ejecutivo de un proveedor de servicios en la nube declaró al periódico que las nuevas normas de Washington habían provocado un “caos absoluto” en la región durante el período de 90 días para solicitar una licencia ahora requerida.

AFP ha contactado a Nvidia, Dell y ByteDance, entre otras empresas, para conocer sus comentarios.

El escándalo de Nvidia estalló tras conocerse informaciones sobre un romance de Huang con Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que está siendo investigada por la supuesta transferencia de chips de Nvidia a China eludiendo las normas estadounidenses.

Alice Huang, sin relación de parentesco con Jensen, también estaría bajo sospecha por parte de algunos funcionarios estadounidenses de espiar para Pekín.

Las enormes inversiones de gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos han impulsado un auge en la construcción de centros de datos en el sudeste asiático, especialmente en los países que rodean a la hiperconectada Singapur.