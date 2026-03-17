Nvidia presenta la tecnología de renderizado DLSS 5, que añade iluminación y materiales fotorrealistas a las escenas

Nvidia ha presentado su última novedad en cuanto a tecnología de renderizado, DLSS 5, que aporta a las imágenes de videojuegos píxeles de iluminación y texturas “fotorrealistas” a través de la inteligencia artificial (IA).

La compañía ha mostrado DLSS 5, que llegará este otoño, durante su conferencia GTC 2026, donde la ha calificado como su “avance más significativo en el campo de los gráficos de ordenador desde el debut del trazado de rayos en tiempo real en 2018”.

“DLSS 5 representa un hito para los gráficos: combina el renderizado artesanal con la IA generativa para ofrecer un salto espectacular en el realismo visual, sin sacrificar el control que los artistas necesitan para su expresión creativa”, ha detallado el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Concretamente, DLSS 5 toma como referencia los vectores de color y movimiento de cada fotograma del juego y utiliza un modelo de IA para aportar ese toque “hiperrealista” en detalles como la piel y el pelo de los personajes o la iluminación de la escena. Nvidia ha detallado en su blog que DLSS 5 funciona en tiempo real con una resolución de hasta 4K.

No obstante, los resultados que ha mostrado Nvidia de DLSS 5 en juegos como Resident Evil: Requiem, Hogwarts Legacy o EA Sports FC han generado cierto debate entre los usuarios, que critican que las imágenes dejan de ser “naturales” cuando se les aplica este filtro de IA “fotorrealista”, como analizan en el portal especializado Kotaku.

Por otra parte, Nvidia ha indicado que DLSS 5 contará con el soporte de empresas como Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

“Con DLSS 5, el estilo artístico y el nivel de detalle brillan con luz propia, sin las limitaciones tradicionales del renderizado en tiempo real”, ha destacado el director y productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, Todd Howard.

De esta forma, estará disponible en juegos como AION 2 , Assassin’s Creed Shadows , Black State , CINDER CITY , Delta Force , Hogwarts Legacy , Justice , NARAKA: BLADEPOINT , NTE: Neverness to Everness , Phantom Blade Zero , Resident Evil Requiem , Sea of Remnants , Starfield , The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , Where Winds Meet, entre otros.

Con DLSS 5, Nvidia continúa avazando en la tecnología de renderizado tras haber presentado en enero DLSS 4.5, con la que se pueden aprovecharse las gráficas GeForce RTX de la serie 50 para obtener partidas más fluidas y con la calidad de imagen mejorada.