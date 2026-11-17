El gigante de chips estadounidense Nvidia presenta este martes sus primeros resultados desde la renuncia de su cofundador Jensen Huang, en medio de un escándalo por su relación con una supuesta espía, lo que llevó a Washington a restringir la exportación de semiconductores.

Los inversores examinarán de cerca las cifras en busca de señales de que el auge de la inteligencia artificial puede resistir la crisis, que puso de manifiesto un vacío legal del que se podrían haber aprovechado empresas chinas.

Huang, uno de los promotores más reconocidos de la IA en la industria tecnológica, renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

El escándalo ha afectado las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.

Nvidia está en el centro de la expansión de la IA, que ha contribuido a impulsar los mercados a máximos históricos y a dinamizar el crecimiento económico en el mundo.

La compañía anunció este martes que creó un comité de supervisión para la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas de control de exportaciones.

La noticia se produce al día siguiente de que el gobierno e Estados Unidos anunciara nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, lo que provocó la condena de China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping tienen previsto reunirse en ocasión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen.

El portavoz del ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, aseguró este martes que su país tomará las “medidas necesarias” para defender sus intereses tras las nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips.