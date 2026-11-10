Nvidia y Huang enfrentan demanda colectiva por relación con supuesta espía china

Accionistas de Nvidia demandaron a la empresa y a su director ejecutivo Jensen Huang en relación a la supuesta relación extramarital del empresario con una mujer acusada de ser espía china.

La firma legal estadounidense Rosen Law Firm dijo que presentó una demanda colectiva en la que acusa a Huang y el gigante de la inteligencia artificial Nvidia de no revelar a los accionistas esta relación.

El diario New York Times reportó en octubre que Huang, nacido en Taiwán, tuvo una relación cercana con Alice Huang, una ejecutiva china ligada a la empresa de centros de datos Megaspeed, de Singapur.

La mujer no es familia del jefe ejecutivo de Nvidia, de 63 años.

Las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abriera una investigación sobre los informes de que Huang había sido "el objetivo de una operación de inteligencia extranjera", que Pekín niega.

China compite por la supremacía tecnológica con Estados Unidos, que restringe la exportación de los chips de silicona más avanzados.

Nvidia es el líder mundial en la fabricación de los chips empleados para entrenar y operar modelos de IA.

La demanda presentada el lunes en una corte federal de California señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

Huang admitió en un mensaje a los empleados de Nvidia, divulgado el domingo, que había sido "infiel" a su esposa.

Huang es una figura central en el auge de la inteligencia artificial y un asesor informal del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo.