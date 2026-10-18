OpenAI actualiza la extensión de ChatGPT en Chrome para que pueda ver las pestañas abiertas y realizar tareas en ellas

OpenAI ha actualizado la extensión de ChatGPT en Chrome de Google que, además de permitir que el usuario pueda hacer consultas sobre todas las pestañas que tiene abiertas, pueda rellenar formularios o enviar correos electrónicos, al igual que acceder a todo el historial de conversaciones cuando se sitúa en el panel lateral.

La tecnológica ha utilizado su cuenta de X (antes Twitter) para anunciar que “lleva el poder del uso de la computadora a cualquier persona que utilice Chrome” y que ahora su ‘chatbot’ con Inteligencia Artificial (IA) puede utilizar las pestañas abiertas “para hacer las respuestas más útiles y realizar tareas”.

Las nuevas funciones que están disponiblesen la extensión provienen de su propionavegador Atlas, que retiró el 9 de agosto, Y que ahora se encargan de llevar a otro nivel el uso de ChatGPT en Chrome.

Hay dos vertientes que se diferencian en la nueva experiencia de ChatGPT en Chrome. Una es que, si el usuario está en Chat, la capacidad de la IA se reduce a la revisión de las pestañas y la recopilación de información, mientras que si se encuentra en Work, la experiencia de ChatGPT se eleva.

“Si estás en Work, ChatGPT puede controlar tus pestañas de Chrome para hacer cosas, como enviar mensajes, completar formularios o descargar archivos. Incluso puede ayudarte a organizar y agrupar ese montón de pestañas que tienes abiertas” , señala OpenAI.

Además, ChatGPT en el panel lateral de Chrome, tal como indica en otra publicación en X, tiene acceso a todo el historial de conversaciones con ChatGPT del usuario, lo que significa que se le pueden encomendar tareas sin tener que cambiar de pestaña. La extensión de ChatGPT está disponible para todos los planes y, según afirma el laboratorio de IA, es compatible con otros navegadores basados en Chromium, como Microsoft Edge, Brave y Opera