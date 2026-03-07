OpenAI lanza GPT-5.4, su primer modelo con capacidades para operar en ordenadores de forma autónoma

OpenAI ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado GPT-5.4 que, diseñado para tareas profesionales, es el primero en ofrecer capacidades nativas de uso informático, lo que permite a los agentes llevar a cabo flujos de trabajo en aplicaciones de forma autónoma, es decir, controlar un ordenador.

Para este nuevo modelo, la compañía dirigida por Sam Altman ha integrado “lo mejor” de sus últimos avances en razonamiento, codificación y flujos de trabajo de agente, superando así las capacidades de codificación de GPT-5.3-Codez y mejorando el funcionamiento del modelo en distintas herramientas, entornos de ‘software’ y tareas profesionales.

Concretamente, OpenAI ha presentado GPT-5.4 como su modelo de vanguardia “más potente y eficiente” en el trabajo profesional y, junto a ello, ha lanzado GPT-5.4 Pro para la aplicación de su ‘chatbot’ ChatGPT y la API, con la idea de asegurar “el máximo rendimiento en tareas complejas”.

Sin embargo, este modelo destaca especialmente porque, en Codex y la API, es el primero de propósito general lanzado por OpenAI que integra capacidades nativas de uso informático. Esto significa que permite a los agentes operar en ordenadores, así como llevar a cabo flujos de trabajo complejos en todas las aplicaciones, de forma autónoma, sin intervención de los usuarios.

Es decir, que puede controlar el ordenador de forma independiente, para lo que admite hasta un millón de tokens de contexto, facilitando a los agentes planificar, ejecutar y verificar tareas “a largo plazo”, como ha explicado la tecnológica en un comunicado en su blog.

Igualmente, la compañía ha matizado que GPT-5.4 también se ha mejorado en lo relacionado a su funcionamiento en grandes ecosistemas de herramientas. Esto se debe a la búsqueda de herramientas, una función que ayuda a los agentes a encontrar y utilizar las herramientas adecuadas para cada acción de forma más eficiente.

GPT-5.4 Thinking

Además de todo ello, también ofrece la versión GPT-4.5 Thinking, que proporciona un plan anticipado del razonamiento que va a llevar a cabo y permite interrumpir el proceso para ajustar su procedimiento a mitad del flujo de trabajo. De esta manera, facilita obtener un resultado final más ajustado a las necesidades sin tener que esperar a que finalice para corregirlo.

Igualmente, la tecnológica ha matizado que la opción Thinking también ha mejorado sus capacidades de investigación en la ‘deep web’, especialmente para consultas específicas, manteniendo a su vez el contexto para preguntas que requieren “un análisis más profundo”. Como resultado, ofrece preguntas de mayor calidad, de forma más rápida y más relevantes en base a lo solicitado por el usuario.

Para todas estas capacidades, se ha de tener en cuenta que, como ha subrayado OpenAI, GPT-5.4 es el modelo más eficiente a la hora de utilizar tokens, ya que utiliza una cantidad pequeña para la resolución de problemas, en comparación con GPT-5.2.

OpenAI ha destacado igualmente los avances en fiabilidad para este modelo, que es un 33 por ciento menos propenso a hacer afirmaciones falsas comparado con la versión anterior. Siguiendo esta línea, las respuestas completas tienen un 18 por ciento menos de probabilidad de cometer errores.

Con todo ello, el nuevo GPT-5.4 ya está disponible a través de la suscripción a ChatGPT Plus, Pro y Team. Asimismo, GPT-5.4 y GPT-5.4 Pro también están disponibles a través de la API.