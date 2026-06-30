OpenAI lanzará su primer ‘gadget’ el 15 de julio: un teclado para potenciar el uso de su IA de programación Codex

OpenAI ya tiene listo su primer ‘gadget’ para inteligencia artificial (IA) que, pensado para impulsar su herramienta de programación Codex, cuenta con un diseño en forma de teclado que facilitará a los usuarios configurar sus atajos favoritos, previsto para lanzarse el próximo miércoles 15 de julio.

La compañía dirigida por Sam Altman ha mostrado su primer ‘hardware’, llamado Codex Micro, en el marco de la feria AI Engineer World Fair, celebrada en San Francisco (Estados Unidos), donde se ha descrito como un teclado tipo ‘macro pad’ “diseñado para potenciar el uso de Codex por parte de los usuarios”.

Así lo ha compartido OpenAI desde su cuenta de desarrolladores en la red social X, donde ha señalado que los atajos favoritos de Codex “están recibiendo una actualización”, en referencia a su nuevo dispositivo, que se firma de la mano de la marca de accesorios mecánicos Work Louder, en una colaboración para su desarrollo.

Según las imágenes de Codex Micro compartidas por OpenAI y como ha podido conocer The Verge en la presentación de la feria de IA, el ‘hardware’ se basa prácticamente en el modelo Creator Micro 2 de Work Louder, que se caracteriza por 13 interruptores mecánicos, un ‘joystick’ analógico y un sensor táctil.

En el caso de Creator Micro 2, su uso se centra principalmente en la capacidad de asignar accesos directos y acciones personalizadas en el dispositivo que permitan cambiar entre distintas apps, como podría ser Photoshop u otra, sin tener que usar el teclado o el ratón. La misma Figma, la conocida herramienta para crear interfaces de usuario, ya colaboró con Work Louder para lanzar un ‘macro pad’ con accesos directos preconfigurados.

De momento, respecto al dispositivo Codex Micro, OpenAI no ha compartido más información sobre su funcionamiento, así como tampoco se ha revelado el precio oficial, aunque la versión estándar de Creator Micro 2 de Work Louder se puede adquirir por 199 dólares en Estados Unidos.

Mientras se espera que OpenAI presente un dispositivo revolucionario de la mano del exdiseñador de Apple, Jony Ive, con planes para darlo a conocer a finales de este año, la compañía ha dejado ver en su lugar Codex Micro, con el que busca potenciar el uso de Codex y optimizar el flujo de trabajo de los desarrolladores.

Este es un área en la que OpenAI ha perdido terreno frente a Claude de Anthropic, que se ha convertido en uno de los modelos de IA favoritos de las empresas y programadores gracias a sus capacidades para la codificación y en entornos de desarrollo.