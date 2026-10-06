OpenAI reconoció este martes ante el Parlamento de Australia que manejó de manera deficiente la infiltración que uno de sus modelos hizo de un sitio gubernamental y se comprometió a recuperar la confianza de un país clave para sus centros de datos.

El director de estrategia de la compañía creadora de ChatGPT, Jason Kwon, compareció ante los legisladores australianos para dar explicaciones sobre el incidente, en el que un programa de OpenAI fuera de control eludió las medidas de seguridad para obtener acceso no autorizado a una página oficial que albergaba estadísticas de salud.

La inquietud mundial sobre el poder de la IA avanzada está creciendo tras una serie de incidentes de piratería informática que involucraron a empresas líderes como OpenAI y su rival Anthropic.

"Quiero comenzar con una disculpa", dijo Kwon en la audiencia parlamentaria sobre la IA.

"Durante el entrenamiento y la evaluación internos, nuestros modelos accedieron a sitios web del gobierno australiano de formas que no estaban previstas. Eso no debería haber sucedido. También deberíamos haber manejado mejor nuestra respuesta", expresó.

El prototipo de OpenAI intentó acceder a un portal de estadísticas de salud en junio y eludió las restricciones para entrar en una sección que albergaba archivos privados.

OpenAI no alertó al gobierno australiano hasta septiembre, cuando envió un mensaje a una cuenta de correo genérica que solo se revisa una vez al día.

"Lo sentimos. Sabemos que tenemos trabajo por hacer para recuperar la confianza del pueblo australiano. Estamos comprometidos a hacer ese trabajo", aseguró Kwon.

Con un inmenso potencial de energía renovable y vastas extensiones de tierra deshabitada, Australia se ha promocionado como una ubicación privilegiada para los centros de datos necesarios para impulsar la inteligencia artificial.

OpenAI participa en la construcción de un enorme centro de datos en las afueras de Sídney.

Pero las empresas de IA también enfrentan una creciente reacción local, ya que muchos australianos cuestionan su ética y el impacto ambiental de sus centros de datos, que consumen mucha energía.