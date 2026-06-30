OpenClaw lleva los agentes de IA a los móviles con su aplicación nativa para iOS y Android

OpenClaw ha lanzado de forma oficial su aplicación para ‘smartphones’, que permite a los usuarios interactuar directamente con agentes de Inteligencia Artificial (IA) y concederles acceso a algunas de las funciones clave de los mismos.

Lanzado inicialmente como Clawdbot, OpenClaw se convirtió en un fenómeno viral a principios de 2026 como un proyecto de agentes autónomos de IA de código abierto con capacidad para controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario capaz de llevar a cabo cualquier tarea.

Su rápida popularidad supuso el paso de su creador, Peter Steinberger, a la compañía OpenAI en febrero, lo que dejó a la plataforma al servicio de OpenClaw Foundation. Desde entonces, su capacidad autónoma ha logrado cuestiones como que los usuarios convirtieran a OpenClaw en un contacto más en WhatsApp o Telegram para pedirle tareas que el agente ejecutaba directamente en el ordenador del usuario.

Ahora, OpenClaw ha anunciado el lanzamiento de una aplicación nativa para dispositivos iOS y Android, con lo que los usuarios podrán integrar estas capacidades de agentes de IA autónomos directamente en sus ‘smartphones’ y, por tanto, en sus bolsillos.

Así lo ha compartido la plataforma a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que los usuarios podrán ejecutar agentes “desde donde estén sus pulgares” para que lleven a cabo tareas y obtengan “respuestas en movimiento”. En la práctica, estas aplicaciones ofrecen capacidad para chatear con el asistente de IA y garantizarle el acceso a componentes clave del ‘smartphone’ como la cámara, la pantalla, la ubicación, las fotos o los contactos.

Con todo, la filosofía de código abierto y privacidad local que impulsó el uso de OpenClaw a principios de año sigue siendo fundamental en la ‘app’ de OpenClaw para móviles, que ya está disponible en Google Play Store y App Store.

Hay que tener en cuenta que la ‘app’ de OpenClaw no funciona como un ‘chatbot’ independiente que procesa la IA dentro del móvil, sino que actúa como un nodo de conexión compañero para una conexión segura al servidor central de OpenClaw (el verdadero ‘Gateway’). Así, la ‘app’ solicita esta conexión desde la primera pantalla que aparece cuando se inicia OpenClaw tanto en Android como en iOS.

Es decir, realmente la ‘app’ funciona como un puente para que el agente pueda usar el GPS, la cámara o el micrófono del móvil. El hecho de que sea ‘open source’ permite que los desarrolladores puedan ojear cómo la aplicación gestiona esos permisos tan sensibles.

Cabe destacar que esta experiencia de agentes de IA autónomos que ahora se traslada al móvil encendió todas las alarmas para la comunidad de ciberseguridad al encontrarse vulnerabilidades críticas.