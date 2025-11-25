Organismos panameños enfrentan más de 2,400 ciberataques por semana, advierte experto

Los organismos y empresas en Panamá están bajo una presión creciente debido al acelerado incremento de ciberataques, una situación que se agrava con la rápida evolución de las herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA), así lo informó el experto en ciberseguridad Eli Faskha durante un conversatorio realizado este martes 25, donde analizó los retos y tendencias del futuro digital hacia el año 2026.

Faskha destacó que la IA generativa, convertida hoy en un motor clave para el desarrollo empresarial, también está alimentando nuevas y más complejas modalidades de ciberataques. “Plataformas como ChatGPT, Copilot o Gemini permiten mejorar la productividad y automatización, pero han ampliado significativamente la superficie de ataque”, explicó.

El especialista señaló que las amenazas respaldadas por IA están evolucionando a una velocidad sin precedentes. En Panamá, el escenario es particularmente delicado. De acuerdo con el más reciente reporte de Inteligencia de Check Point, en los últimos seis meses una organización panameña ha recibido en promedio 2,488 ciberataques por semana, un incremento del 24% en el último año.

A esto se suman vulnerabilidades críticas persistentes. La más común, es la revelación de información clasificada, afecta al 77% de las organizaciones del país, lo que las expone a filtraciones de datos sensibles y accesos no autorizados.

De cara al 2026, Faskha adelantó que las principales amenazas para la región serán la extorsión como servicio, las campañas de ingeniería social potenciadas por IA, los ataques avanzados automatizados, la creciente exposición de los servicios en la nube y la presión por nuevas regulaciones en protección de datos.

El experto concluyó que, ante este panorama, Panamá requiere fortalecer con urgencia sus capacidades de ciberdefensa, adoptar mejores prácticas de gestión de riesgos y acelerar la implementación de tecnologías de seguridad adaptativas.