Palworld Online llegará a dispositivos Android e iOS como MMO a finales de este año

La desarrolladora de videojuegos Garena ha anunciado su nuevo título Palworld Online, un ‘spin-off’ del título original de PC para dispositivos móviles, que está previsto para lanzarse a finales de este año en un formato de multijugador masivo ‘online’ (MMO por sus siglas en inglés).

El estudio detrás del nuevo juego, que opera bajo licencia de la japonesa Pocketpair, creadora de Palworld, ha compartido que Palworld Online está actualmente en desarrollo y será un título que “reimagina la profundidad, libertad y escala del título original de supervivencia basado en la captura de criaturas”.

Así lo ha detallado en un comunicado en su web, donde ha matizado que Palworld Online basará su sistema de juego en artesanía, la captura de criaturas y opciones de multijugador cooperativas. Concretamente, con partidas colaborativas de jugador contra jugador (PVP, por sus siglas en inglés) y jugador contra el entorno (PVE).

Esto se debe a que será un mundo abierto interconectado y sin interrupciones que formará un ecosistema de juego multijugador masivo ‘online’ (MMO).

Igualmente, la historia de trasfondo del juego que está desarrollando Garena se basa en una nueva narrativa, pero con elementos de la historia original de Palworld. En cuanto a la experiencia de juego, ha sido optimizada para móviles con una interfaz simplificada y controles opcionales de un toque.