Tecnología

Panamá lanza un StoryMap de los carnavales panameños

Panamá lanza un StoryMap de los carnavales panameños
Panamá lanza un StoryMap de los carnavales panameños
Redacción Web
12 de febrero de 2026

Bajo el título “Carnavales: tradición, territorio y fiesta”, la plataforma ArcGIS StoryMaps presenta una producción digital que utiliza mapas interactivos, recursos multimedia y narrativa visual en un recorrido inmersivo por los espacios donde se vive esta celebración.

A través de cartografía, fotografía, textos y testimonios, la herramienta permite comprender el valor histórico, social y cultural de la festividad, buscando rescatar y difundir la riqueza de los carnavales panameños. Los usuarios pueden explorar las raíces de la fiesta, su evolución en el tiempo y su impacto en las comunidades, así como su contribución al desarrollo cultural y turístico del país.

Este StoryMap también evidencia el potencial del periodismo digital y del storytelling territorial para acercar las tradiciones a las nuevas generaciones, utilizando formatos interactivos que dialogan con los hábitos actuales de consumo informativo.

“Más que una plataforma tecnológica, este proyecto es una invitación a mirar nuestras tradiciones desde una nueva perspectiva, donde el territorio, la cultura y la innovación se encuentran”, destacan sus creadores.

La historia interactiva está disponible al público en el siguiente enlace: https://storymaps.arcgis.com/stories/febc65a3155a4db4b55da6e9fc671a18

Tags:
tecnología
|
plataforma
|
Carnavales
|
MAPA
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR