Panamá acogerá la 45.ª edición de la Convención de Centroamérica y Panamá (CONCAPAN 2027), organizada por IEEE Sección Panamá, del 20 al 23 de octubre de 2027, en el Hotel Riu Plaza.

El encuentro, presidido por la doctora Guadalupe González, incluirá un congreso técnico-científico y una exhibición comercial, con conferencias, investigaciones y presentaciones sobre inteligencia artificial, energías renovables, telecomunicaciones, ciberseguridad y transformación digital.

Además, empresas nacionales e internacionales podrán presentar sus soluciones tecnológicas, establecer alianzas y generar oportunidades de negocios.

Bajo el lema “Innovación que une. Ingeniería que transforma”, CONCAPAN 2027 busca fortalecer la cooperación entre la academia y la industria, así como impulsar el desarrollo tecnológico y económico de la región.

Los detalles sobre inscripciones y participación empresarial serán anunciados en las redes sociales oficiales del evento: @concapan2027.