Panamá será sede de cumbre continental para debatir el impacto de la IA en la educación

La ciudad de Panamá se convertirá en el epicentro del debate académico regional los próximos 20 y 21 de mayo, al recibir la Cumbre de Educación Superior de las Américas – Innkind FiEd Latam 2026. El evento, que se desarrollará en el Hotel RIU, reunirá a líderes universitarios, autoridades y gigantes de la industria tecnológica para analizar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los modelos de enseñanza en el continente.

Para Adriana Angarita, presidenta de la cumbre, la velocidad del cambio tecnológico no permite dar marcha atrás. Al respecto, la experta enfatizó que “la educación superior no puede seguir operando bajo los mismos supuestos de hace una década. Estamos ante una transformación estructural que exige decisiones valientes y una visión conectada con la realidad productiva”.

La agenda del encuentro abordará temas de vanguardia como el impacto del 6G, el metaverso y la inteligencia artificial generativa en las aulas. Los expertos internacionales invitados buscarán estrategias para alinear la formación universitaria con un mercado laboral que evoluciona constantemente, poniendo en jaque los sistemas de acreditación tradicionales frente a la demanda de nuevas competencias.

El evento contará con la participación de figuras estratégicas como Gabriel Dutra Álvarez y Elena Estavillo, bajo la moderación de la periodista internacional Glenda Umaña. Los paneles no solo se limitarán a lo técnico, ya que, según Angarita, “la discusión ya no es solo tecnológica, es profundamente humana; se trata de redefinir qué significa formar talento en un mundo donde la IA ya toma decisiones”.

Uno de los puntos críticos de la cumbre será el diálogo sobre la gobernanza digital y la regulación en tiempo real de las tecnologías emergentes. Ministros y legisladores de diversos países buscarán construir consensos regionales que permitan cerrar la brecha entre la innovación tecnológica, la ética y el desarrollo económico sostenible en América Latina.

Además de las conferencias, el encuentro funcionará como una plataforma de gestión para la firma de acuerdos interinstitucionales. El objetivo es fortalecer las alianzas entre las universidades y el sector privado, creando una agenda regional articulada que impulse la competitividad académica y la empleabilidad de los jóvenes profesionales.

Con este evento, el país refuerza su posición como un centro estratégico para la innovación en el continente. Como concluyó Angarita, “Panamá se está consolidando como un punto de encuentro para las grandes conversaciones; esta cumbre no solo convoca a pensar, sino a actuar y construir soluciones concretas para el futuro”.