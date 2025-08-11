$!Para crear contenido de calidad

Tecnología

En Panamá hay diversos equipos tecnológicos que contribuyen a realizar mejores grabaciones que se hacen para redes

Osmo 360 de DJI: Es una cámara capaz de grabar videos en 360 grados. Cuenta con una pantalla táctil de dos pulgadas y 800 nits de brillo y puede sumergirse hasta 10 metros sin necesidad de carcasa. Está armada con dos sensores cuadrados con una diagonal de 1/1,1 de pulgada y resolución de 7680 x 3840 píxeles.
Hollyland Lark M2: Es un micrófono inalámbrico liviano, para vloggers, podcasters, cineastas y personas que quieran grabar audio profesional. Graba hasta 10 horas con una sola carga, tiene cancelación de ruido y el rango de transmisión es de 300 m.
Luces LED para el celular: Dependiendo del contenido que piensa grabar, en el mercado hay una serie de luces que van desde aros, paneles hasta ganchos, que pueden ayudar a mejorar la iluminación y que los videos tengan mayor calidad.
Estabilizador Neewer: Ofrece un soporte anticaída que es ajustable de 50 a 101,5mm, por lo que es compatible con la mayoría de smartphones en el mercado. Tiene soporte para diversos accesorios, por lo que se puede colocar luces y micrófonos.
Drone DJI Mini 4 Pro: Integra potentes capacidades de imagen, detección de obstáculos omnidireccional, ActiveTrack 360° con el nuevo modo de seguimiento, y transmisión de vídeo FHD a 20 km. La batería rinde hasta 45 minutos de vuelo inteligente.
Zulema Emanuel
11 de agosto de 2025

Para la creación de contenido de calidad es crucial contar con un buen equipo, especialmente de audio e iluminación.

Dionisio Guerra, consultor en tecnología, enfatiza la importancia del audio. Por eso, recomienda invertir en buenos micrófonos. Afirma que, aunque algunos dispositivos móviles graban sonidos aceptablemente, la calidad del audio mejora con el uso de micrófonos especializados.

En esto coincide Basilio Cuesta, gerente de la marca DJI Panamá, quien afirmó que los Mic mini y Mic 2 son muy populares entre los creadores de contenido para sus videos. Agregó que tienen la Osmo 360, que es la nueva cámara que graba en 8K, 100 minutos de batería y puede sumergirse 10 metros bajo el agua.

$!Para crear contenido de calidad
Un gadget que ayuda a grabarse es el Amazon Rotatable Car Suction Phone, que funciona para Android e iOS.
Tags:
tecnología
|
equipos
|
Panamá
|
