$!Para crear contenido de calidad

Para la creación de contenido de calidad es crucial contar con un buen equipo, especialmente de audio e iluminación.

Dionisio Guerra, consultor en tecnología, enfatiza la importancia del audio. Por eso, recomienda invertir en buenos micrófonos. Afirma que, aunque algunos dispositivos móviles graban sonidos aceptablemente, la calidad del audio mejora con el uso de micrófonos especializados.

En esto coincide Basilio Cuesta, gerente de la marca DJI Panamá, quien afirmó que los Mic mini y Mic 2 son muy populares entre los creadores de contenido para sus videos. Agregó que tienen la Osmo 360, que es la nueva cámara que graba en 8K, 100 minutos de batería y puede sumergirse 10 metros bajo el agua.