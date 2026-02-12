Periodistas panameños se certifican en el uso ético de la IA

Más de 50 comunicadores de medios digitales en Panamá participaron en una jornada de capacitación especializada sobre Inteligencia Artificial (IA) aplicada al periodismo.

El evento, organizado por la agencia The Prism Group con el apoyo de AMEDIPA, se llevó a cabo en la Universidad del Istmo como parte de una iniciativa regional para fortalecer el ecosistema mediático ante la transformación tecnológica.

El seminario contó con las ponencias de Obed Borrero, experto en tecnología de WAPA TV Puerto Rico, y Claudia Chez, especialista en transformación digital. Ambos expertos abordaron desde la utilidad técnica de las herramientas hasta la responsabilidad informativa.

Al respecto, Borrero destacó que esta tecnología es una oportunidad de mejora: “La IA no reemplaza el criterio ni la ética del periodista; lo que hace es ampliar sus capacidades. El verdadero reto está en aprender a usarla con responsabilidad”, señaló.

Por su parte, los organizadores enfatizaron que el dominio de estas herramientas es vital para la sostenibilidad de los medios modernos. Yaritza González Famanía, directiva de The Prism Group, recalcó que no hay que temer a la innovación: “Hay que aprender a usarla y dominarla como una herramienta al servicio de la verdad y las audiencias”, expresó.

En esa misma línea, Michelle Domínguez, presidenta de AMEDIPA, afirmó que el taller permite “optimizar procesos editoriales y verificar información con mayor eficiencia”, sin abandonar los valores fundamentales de la profesión.

Este seminario funciona como un plan piloto regional que la agencia proyecta replicar en otros países de Latinoamérica.

El objetivo final es consolidar una red de medios digitales más innovadora y competitiva que logre liderar la transformación tecnológica bajo principios de ética y verificación rigurosa, adaptándose con éxito a los desafíos del periodismo contemporáneo.