Perplexity incluye una experiencia de búsqueda dentro de la conversación

Perplexity ha incorporado la experiencia de compra en su motor de búsqueda, que da a los usuarios un asistente de inteligencia artificial (IA) que, mediante una interacción conversacional, ayuda a descubrir los mejores productos.

La experiencia de compra que ofrece Perplexity se basa en la búsqueda conversacional, que ya conoce el historial de los usuarios, que usa para comprender sus necesidades y encontrar resultados que se ajusten a ellas.

La compañía ha destacado el valor de este asistente de IA para el descubrimiento, que se refuerza mediante la conversación, y la búsqueda, que se mantiene fiel a las necesidades y preferencias de los usuarios frente a los anunciantes.

Para ayudar a los usuarios a decidirse en su compra, muestra los productos acompañados de fichas, en las que pueden ver cómo encajan con sus peticiones, especificaciones y reseñas. Y si se deciden a comprar, pueden hacerlo con PayPal, sin salir de la conversación, como ha informado en un comunicado.

La experiencia de compra está disponible para todos los usuarios de Perplexity en Estados Unidos, en ordenadores y web, y en las próximas semanas llegará a iOS y Android.