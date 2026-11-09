Piratas informáticos atacan al ministro de Exteriores de Italia

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó este sábado que es blanco de "cibercriminales" que difunden sus datos personales en la "dark web", la parte oculta de internet, debido al apoyo de su país a Ucrania.

El gobierno italiano respalda a Kiev en el ámbito humanitario y militar en la guerra desencadenada tras la invasión rusa de su territorio en 2022.

"Desde hace varios días, los ciberdelincuentes difunden mis datos personales en la dark web y buscan obtener más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones", escribió Tajani en X.

"También implican a mi familia y están dispuestos a pagar para obtener más detalles sobre mí y mis seres queridos. Mi reacción es muy simple: no me dejaré intimidar de ninguna manera", añadió el jefe de la diplomacia italiana.

"Nuestra posición sobre Ucrania es la razón política por la cual estoy en su punto de mira: defender la libertad de un Estado soberano, tomar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación, eso es lo que es peligroso a ojos de estas entidades criminales", denuncia.