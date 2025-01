PlayStation cancela dos videojuegos como servicio desarrollados por Bend Studio y Bluepoint Games

PlayStation ha cancelado dos videojuegos como servicio que todavía no habían sido anunciados, que estaban siendo desarrollados por las subsidiarias Bend Studio y Bluepoint Games, para centrarse en títulos 'online' y de un solo jugador.

Bend Studio y Bluepoint Games forman parte de PlayStation Studios, el sello de desarrollo de PlayStation, y son responsables de títulos como Days Gone y el 'remake' de Shadow of the Colossus para PS4, respectivamente.

Los dos estudios llevan tiempo trabajando en títulos no anunciados que se iban a ofrecer como videojuegos como servicio, es decir, una modalidad de videojuego 'online', generalmente multijugador, en el que se ofrece contenido de manera continua o periódica, bajo pago.

Sin embargo, PlayStation ha decidido cancelar estos proyectos, como ha informado en un comunicado compartido con los trabajadores, que recoge Bloomberg. Un portavoz de la empresa ha explicado al medio citado que decisión de cancelar responde a "una revisión reciente" y que PlayStation seguirá creando juegos 'online' y para un solo jugador.

En octubre, Sony matriz de PlayStation anunció el cierre de la desarrolladora de videojuegos Firewalk Studios tras fracasar el lanzamiento de su título Concord, y debido al "espacio competitivo" en el que se enmarcan los juegos de disparos en primera persona.

También cerró Sony el estudio de desarrollo para juegos móviles Neon Koi. En este caso, la compañía explicó que, si bien los dispositivos móviles son un "área de crecimiento prioritaria" para la compañía, se encuentran en una etapa "muy temprana" en cuanto a los esfuerzos invertidos en este ámbito.