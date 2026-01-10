Probamos OnePlus Watch Lite: cumple con sus funciones y sobresale por su diseño y autonomía de más de una semana

OnePlus presentó su ‘smartwatch’ OnePlus Watch Lite en diciembre del pasado año, un nuevo reloj inteligente diseñado para “llevar el espíritu de ‘Never Settle’ al mundo de los ‘wearables’” durante el día a día, algo que consigue gracias a sus funciones de seguimiento de salud, su diseño ligero y elegante, y su batería con autonomía para más de una semana, a cambio de un precio competitivo.

En Portaltic hemos podido llevar el OnePlus Watch Lite en la muñeca durante un mes. A primera vista, destaca su diseño, que además de ofrecer una estética moderna que oscila entre deportiva y elegante, sorprende por su ligereza (con un peso de 35,1 gramos) y su cómodo tamaño, con un cuerpo de 8,9 mm de grosor y una pantalla redonda de 1,46 pulgadas.

Estas características hacen que sea un ‘smartwatch’ que se acopla muy fácilmente a cada usuario y que permiten llevarlo diariamente sin apenas sentirlo, evitando incomodidades por su tamaño o un peso excesivo. Simplemente está ahí para cuando lo necesitas o cuando llegan notificaciones.

Su cuerpo está recubierto de acero inoxidable, en nuestro caso en color plata, aunque también se ha lanzado en negro. Y sobre el formato redondo, destaca la corona situada en el margen derecho superior, que también actúa como botón, y un sensor en el margen inferior del mismo lado, que sirve para realizar mediciones de salud mediante la huella del dedo.

Por su parte, la correa está fabricada con un material gomoso en un tono blanco crudo y con un ligero toque naranja en las costuras de los bordes para el modelo plata. Igualmente, cambia a color negro para la versión de cuerpo de este color.

Esta correa resulta cómoda y flexible la hora de ajustarse a la muñeca y es fácil de limpiar tras, por ejemplo, una sesión de deporte en la que se haya sudado. Además, cuenta con un sistema muy sencillo para quitarlas y ponerlas, basado en ganchos.

Pantalla Amoled

Continuando con el ‘hardware’ la pantalla también destaca por su calidad a la hora de mostrar contenido, gracias a su panel AMOLED con resolución de 464 x 464 píxeles y brillo de 600 nits, capaz de alcanzar los 1.500 nits cuando está en modo de brillo alto y hasta 3.000 nits en modo deportivo, con lo que facilita ver información en todo momento con calidad, incluso realizando deporte al aire libre con mucha luminosidad.

Asimismo, el tamaño de pantalla de 1,46 pulgadas resulta una dimensión adecuada para poder ver la información, las ‘apps’, los pasos o las notificaciones que aparecen en un golpe de vista, sin resultar un panel excesivamente grande.

La pantalla también está protegida por cristal de zafiro 2.5D, de cara a evitar posibles arañazos con el uso diario y cuenta con la certificación IP68 y 5ATM. Así, en su uso bajo el agua, el sistema Aqua Touch integrado permite un correcto funcionamiento de la pantalla táctil con los dedos mojados, lo que resulta especialmente útil si se está realizando un deporte acuático o para consultar una notificación en la ducha.

Aún así, no ha sido pensado como un reloj con el que se puedan realizar actividades extremas que impliquen soportar golpes o arañazos. Tampoco como un reloj de buceo.

Carga rápida y autonomía para más de una semana

Quizá una de las características que más resalta de este reloj es su batería y su autonomía. Concretamente, esta dispone de una capacidad de 330 mAh, con lo que ofrece un uso continuado que, en un uso ligero, puede llegar a los 10 días de autonomía.

En la práctica, utilizándolo para registrar entrenamientos alrededor de cuatro veces por semana, gestionar notificaciones y realizar algunas mediciones de salud, hemos comprobado que su autonomía supera los siete días sin problema, pero no alcanza los 10.

Además, su carga rápida termina de completar una experiencia de uso en la que los usuarios apenas tienen que preocuparse por cargar el dispositivo ‘wearable’. Esto se debe a que cuenta con una carga rápida que puede cargar hasta el 80 por ciento en menos de una hora. En nuestro caso, con alrededor de 10 minutos de carga, ofrece autonomía para más de un día.

No obstante, el cable con la base de carga resulta algo endeble en comparación con los sistemas de carga utilizados por otros relojes inteligentes más avanzados.

Funciones de salud y deporte

En lo relativo a sus funciones, OnePlus deja ver su intención de acercarse al seguimiento de la salud, al disponer de diversas opciones como su aplicación ECG2 de grado avanzado. Resulta muy útil la función de escaneo de bienestar, que en 60 segundos ofrece una medición de hasta 12 aspectos de salud, incluida la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la rigidez arterial y la respiración, con solo apoyar el dedo sobre el sensor ubicado en el lateral.

También hace un seguimiento del sueño y del ciclo de menstruación, así como del bienestar del usuario con Mind and Body, además de ofrecer ejercicios de respiración para la relajación. Toda esta información se desglosa en gráficos fáciles de entender que permiten llevar un seguimiento de la salud.

Por ejemplo, con la puntuación de sueño, detalla la duración total, el tiempo de sueño profundo y cuántas veces se ha interrumpido el ciclo al despertarse. Incluso, detecta si ha habido problemas respiratorios.

En lo relativo al deporte y la monitorización de ejercicio físico, además del seguimiento de los pasos y las calorías, ofrece más de 100 modos deportivos, incluidos correr, bádminton, natación o ciclismo, con métricas para ayudar a mantener los entrenamientos y el progreso. También cuenta con un GPS de doble banda (L1/L5).

Así, aunque ofrece mediciones precisas, como el número de vueltas en una carrera, el ritmo o las calorías quemadas, no es un reloj pensado para deportes muy específicos o a nivel profesional.

Experiencia de sistema operativo

El OnePlus Watch Lite está impulsado con el sistema operativo OxygenOS Watch 7.1, con el que ofrece una navegación sencilla e intuitiva a través de las funciones del ‘smartwatch’ para cualquier usuario.

Concretamente, cuenta con un menú de aplicaciones claro y accesible que aparece al pulsar el botón de la corona con los iconos en forma circular. Igualmente, como es habitual en estos relojes inteligentes, muestra distintas aplicaciones e información de salud y deporte al deslizar hacia la izquierda o derecha en la esfera principal. También ofrece diversas opciones de personalización, ya que cuenta con múltiples opciones de esferas.

Sin embargo, el ‘software’ del OnePlus Watch Lite está limitado en algunos aspectos. Principalmente, no cuenta con Play Store, por lo que no permite instalar nuevas aplicaciones, solo se pueden utilizar las que ya vienen integradas previamente de salud y deportes.

Siguiendo esta línea, también cuenta con otras barreras, como que no permite responder mensajes de aplicaciones como WhatsApp, sino que solo muestra las notificaciones con el texto. En otras ‘apps’ también se queda corto, como el calendario, que solo muestra los eventos futuros guardados desde el ‘smartphone’ sin enseñar el resto de días. Además, aunque dispone de sistema NFC y aplicación de Cartera, tampoco permite efectuar pagos desde la muñeca.

A pesar de todo ello, es de valorar que pueda sincronizarse tanto con dispositivos con sistema operativo iOS como Android, siendo el primer reloj de la firma en permitir su uso con iPhone. Para conectar y gestionar las funciones y opciones del reloj, los usuarios deberán instalar la aplicación OHealth.

Con todo ello, conviene tener en cuenta que se trata de un reloj disponible por 179 euros, de manera que se convierte en una opción con un precio muy competitivo para aquellos usuarios que quieran un dispositivo que les acompañe en el día a día de forma cómoda, con el que pueden hacer un seguimiento habitual de deporte y salud, pero no para dejar el móvil en casa.