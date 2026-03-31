Proton Workspace se presenta como la alternativa europea a Google Workspace y Microsoft 365

Proton ha lanzado Proton Workspace, un conjunto de herramientas de productividad para empresas que se presenta como la alternativa europea y segura a Google Workspace y Microsoft 365.

Proton Workspace unifica todos los servicios de Proton en un único paquete, lo que incluye Proton Mail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, VPN, gestión de contraseñas y Lumo, su inteligencia artificial centrada en la privacidad.

La compañía suiza, especializada en servicios de privacidad y seguridad, ve a Proton Workspace como la alternativa europea a Google Workspace y Microsoft 365, con los que quiere competir aprovechando su crecimiento entre los clientes empresariales, que ascienden a más de 100.000 en todo su ecosistema de productos.

Junto a esta ‘suite’ de productividad, Proton introduce también Proton Meet, una solución de videoconferencias cifrada, similar a Zoom, Teams y Google Meet, que encripta todas las llamadas y conversaciones mediante protocolo de cifrado Messaging Layer Security (MLS).

El cifrado también protege frente a los riesgos vinculados con las herramientas de IA que procesan datos de audio, vídeo y chat. Y, según informa la compañía en una nota de prensa, Proton Meet puede usarse de forma anónima y no conserva registros, y no se necesita una cuenta de Proton para organizar o unirse a reuniones.

Proton Meet puede utilizarse de manera gratuita para llamadas de hasta 50 participantes con una duración máxima de una hora. Existe también un plan Meet Professional, que está disponible desde 7,99 euros por usuario al mes.

Proton Workspace está disponible con dos planes. Por un lado, Workspace Standard, que incluye Proton Mail, Calendar, Drive, Docs y Sheets, Meet, VPN y Pass, por un precio anual de 12,99 euros y mensual de 14,99 euros.

Por otro, Workspace Premium, que incluye todas las funciones de Workspace Standard, además de almacenamiento ampliado, políticas de conservación de datos del correo electrónico, límites más altos de participantes por llamada en Meet y Lumo, la IA de Proton centrada en la privacidad. El precio anual es de 19,99 euros, y el mensual, de 24,99 euros.